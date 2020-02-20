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Названа тройка лучших губернаторов: Скальский, Шмыгаль, Прокопенко

Главная » Последние новости » Политические новости » Названа тройка лучших губернаторов: Скальский, Шмыгаль, Прокопенко
 
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Стали известны результаты «Рейтинга инициативности губернаторов».

Международный центр перспективных исследований (МЦПИ) в партнерстве с интернет-изданием «Апостроф» подготовили «Рейтинг инициативности губернаторов».

Данный рейтинг отражает фактическую деятельность руководителя ОГА на занимаемой им должности, позволяет проанализировать приоритеты в деятельности руководителя ОГА, уровень сотрудничества с областным советом, а также реакцию на инициативы главы ОГА со стороны местных СМИ.

Преимуществом данного рейтинга является то, что он анализирует именно деятельность нового руководителя облгосадминистрации. Поэтому место председателя ОГА в рейтинге детерминировано его деятельностью и исключает возможность оправдываться наследием предшественников.

Методология исследования

Основной метод исследования — сбор и анализ открытой и достоверной информации о деятельности председателей областных государственных администраций, их взаимодействие с областными советами и отражения деятельности председателя ОГА в местных СМИ. Для анализа использовались количественные и качественные показатели деятельности руководителей областных государственных администраций, которые отражаются в трех ключевых индексах, сумма которых и определяет место в рейтинге главы ОГА.

«Индекс инициативности» — это показатель, который рассчитывается как средневзвешенное количество инициатив главы ОГА за один месяц. Инициативы губернаторов анализировались по 11 показателям, которые включают: привлечение инвестиций в регион, развитие промышленности, внедрение инноваций на территории области, развитие инфраструктуры, деятельность в социально-гуманитарной сфере, стимулирования процесса децентрализации, развитие бизнеса, медиация в трудовых отношениях (в частности, преодоление задолженности по выплате заработных плат работникам бюджетных учреждений), осуществление деятельности по внедрению инструментов по обеспечению энергоэффективности, развитие туристического потенциала региона и мероприятия в рамках молодежной политики. Каждая из перечисленных инициатив оценивалась как один рейтинговый балл, за исключением привлечения инвестиций в регион, внедрения инноваций на территории области и развитие бизнеса, за которые начислялись 1,33 балла. Данные показатели индексировались из-за того, что они являются универсальными и одинаково важны для всех областей Украины, несмотря на различия в социально-экономических состояниях и развития регионов.

«Индекс взаимодействия с облсоветами» — это показатель, который рассчитывается как средневзвешенное количество принятых решений областным советом в месяц, которые вносились областными государственными администрациями. Данный показатель отражает уровень сотрудничества между областной государственной администрацией и областным советом в развитии регионов. Конструктивное сотрудничество между данными органами является необходимым условием для осуществления эффективной региональной политики.

«Индекс медиа-восприятия инициатив ОГА» — рассчитывается как среднее значение разницы между процентом положительных и негативных публикаций в местных СМИ о персоне главы ОГА. Данный показатель позволяет понимать, как местные СМИ относятся к личности руководителя ОГА и его деятельности, что также влияет и на отношение к главе облгосадминистрации местных жителей. Данный индекс может иметь как положительное, так и отрицательное значение, в зависимости от того, публикации какой тональности (положительные или отрицательные) превалируют в местных СМИ.

Финальный балл, который определяет место руководителя ОГА в рейтинге, состоит как сумма «Индекса инициативности», «Индекса взаимодействия с облсоветами» и «Индекса медиа-восприятия инициатив ОГА».

В рейтинг были включены председатели ОГА, которые находятся в должности не менее 3 месяцев.

Названа тройка лучших губернаторов: Скальский, Шмыгаль, Прокопенко

ТОП-3 самых инициативных губернаторов

№1 Владислав Скальский

Первое место в рейтинге занимает руководитель Винницкой ОГА Владислав Скальский. За период с начала его назначения (18 сентября 2019) на эту должность насчитывается 159 инициатив, в расчете на один месяц составляет несколько больше 42 (42,2) инициатив с участием руководителя Винницкой ОГА. Наибольшее количество инициатив (50) касались социально-гуманитарной сферы, как открытие больниц, амбулаторий, школ или обеспечения потребностей социально уязвимых слоев населения.

№2 Денис Шмыгаль

На втором месте рейтинга располагается бывший руководитель Ивано-Франковской ОГА — действующий вице-премьер-министр и министр развития общин и территорий Украины Денис Шмыгаль, который имеет общий балл в рейтинге 42,3. Такой результат обусловлен высоким «Индексом инициативности» экс-руководителя Ивано-Франковской ОГА Дениса Шмыгаля. Так, по этому индексу Денис Шмыгаль имеет 37,9 балла, что равняется второму результату по этому показателю после Владислава Скальского, а также первым результатом в абсолютных величинах — 215 инициатив за период работы Шмыгаля в ОГА.

№3 Андрей Прокопенко

Третье место среди топ-3 инициативных губернаторов занимает Андрей Прокопенко, который не так давно, с 31 октября, возглавляет Черниговскую облгосадминистрацию.

С 31 октября 2019 и до 1 февраля 2020, Андрей Прокопенко был инициатором 59-ти активностей, которые в соответствии с их тематикой зачислялись в рейтинг. Больше всего внимания Андрей Прокопенко, как и остальные лидеры рейтинга, уделял социально-гуманитарной сфере, развитию бизнеса, привлечению инвестиций, внедрению инновационных технологий.

Названа тройка лучших губернаторов: Скальский, Шмыгаль, Прокопенко


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
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