Эвакуация из Уханя: «Слуги народа» пожалуются в ГБР на деяния тернопольских топ-чиновников, — Александр Качура (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Эвакуация из Уханя: «Слуги народа» пожалуются в ГБР на деяния тернопольских топ-чиновников, - Александр Качура (ВИДЕО) Эвакуация из Уханя: «Слуги народа» пожалуются в ГБР на деяния тернопольских топ-чиновников, - Александр Качура (ВИДЕО)

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Народные депутаты от «Слуги народа» (СН) обратятся в генпрокуратуру и Госбюро и МВД с требованием расследовать действия руководителей Тернополя и области по блокированию в регион эвакуированных из китайского города Ухань, охваченного эпидемией коронавируса. Об этом сегодня на брифинге в кулуарах Верховной Рады заявил нардеп от “СН” Александр Качура, информирует парламентский корреспондент «Экономических новостей».

«Мной и коллегами было подготовлено заявление о совершении преступления относительно недопустимых действий и превышения власти первым заместителем Тернопольского областного совета, который направил обращение и фактически запретил посадку самолета с эвакуированными украинцами из Китая, а также городским головой, который тоже поддержал недопуск украинцев из Уханя на территорию области. Это не государственная позиция и не позиция политика по отношению к своим гражданам», — убеждён нардеп. , информирует enovosty.com/news.

Вместе с тем нардеп Качура не стал осуждать действия своего однопартийца нардепа Дубинского, который обратился в Минздрав Украины с просьбой не допустить размещения украинцев в «подшефном» ему Обуховском районе.

Качура убеждён, что в действиях депутата Дубинского не было состава преступления в отличие от представителей партий «Свобода» и «Батькивщина», которые возглавляют органы власти в Тернополе и области и которые, по его мнению, всячески блокировали размещение эвакуированных граждан на территории Тернопольской области.

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“Там есть санаторий “Медоборы”, который рассматривался как один из пяти вариантов размещения наших граждан. Но хотя не было решения туда лететь, они дали незаконное распоряжение”, – заявил депутат.

Качура обратился от имени партии «СН» ко всем областным советам и депутатам с призывом не поддаваться на провокации и давление их политических партий, и не принимать решения, которые впоследствии могут быть расследованы правоохранительными органами.

В частности, по словам Александра Качуры, сейчас есть информация, что депутаты Полтавского облсовета собираются на заседание, чтобы принять решение о недопуске эвакуированных граждан из Китая на территорию санатория в посёлке «Новые Санжары».

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Качура пригрозил всем, кто блокирует и организовывает недопуск своих граждан на свою землю уголовной ответственностью.