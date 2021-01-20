Владимир Воля рассказал о влиянии летального оборонного вооружения на урегулирование конфликта на Донбассе

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Политические новости

20.01.2021 г.
20:28Владимир Воля рассказал о влиянии летального оборонного вооружения на урегулирование конфликта на Донбассе
15:30Фейками о «тайной вакцинации» чиновников Бродский помогает открыть украинский рынок для российской вакцины, — Иванов
10:41Украина и Россия могут помирится за один день: Арестович рассказал, кто владеет ключом от мира
19.01.2021 г.
12:16Советник главы ОП Пасечник приложил руку к подпольной вакцинации политиков – СМИ
08:59Война на Донбассе: ОБСЕ обнаружила скопление "Градов" и пушек террористов
18.01.2021 г.
18:57Наконец-то стал известен «план Б» Зеленского по Донбассу – признать Донецк и Луганск независимыми государствами, - эксперт
15:42Кравчук признал «ДНР» и «ЛНР» отдельными государствами, - Розенбаум
Все политические новости

Аналитика

16.01.2021

Демократы и республиканцы сцепились в смертельной схватке за власть в США: «Железная Пята» победителей

Демократы и республиканцы сцепились в смертельной схватке за власть в США: «Железная Пята» победителей
Нынешняя скандальная смена власти в Вашингтоне резко ускорила процессы, которые волнами расходятся по всему миру. Америке прочат чуть ли не социальную ...
08.01.2021

Новости Кремля: Путин опять (не) уходит...

Новости Кремля: Путин опять (не) уходит...
Окончание ушедшего 2020 года ознаменовалось забавной суетой в Кремле и его окрестностях. Пока досужая публика пережевывала ежегодную пресс-конференцию ...
31.12.2020

Прогноз политико-экономической ситуации в Украине на 2021 год - оценки экспертов

Прогноз политико-экономической ситуации в Украине на 2021 год - оценки экспертов
2020 год оказался довольно тяжелым и непредсказуемым. Эпидемия коронавируса, которая распространилась по всему миру, создала новую реальность и во многом ...

Последние новости

20.01.2021 г.
22:55 В США отключили все линии связи Генконсульства России в Нью-Йорке
22:40 ВМС Украины провели учения в Черном море (ФОТО)
22:40 Зима творит чудеса с природой: самые красивые снежные пейзажи в Украине (ФОТО)
22:20 В Шотландии выпустили набор для выживания во время локдауна
21:59 Саудовская Аравия строит уникальный город
21:43 Блогер протестировал украинский вездеход Sherp (ВИДЕО)
21:26 Кабмин утвердил программу исследований в Антарктике
20:48 "Невероятный удар": в Англии вратарь забил гол в ворота соперника (ВИДЕО)
20:28 Владимир Воля рассказал о влиянии летального оборонного вооружения на урегулирование конфликта на Донбассе
20:20 Фото дня: Джо Байден принес президентскую присягу, положив руку на Библию
19:28 Украину ожидают мощные снегопады
19:11 Леди Гага спела гимн США на инаугурации Байдена: кто из музыкантов поддержал нового президента (ВИДЕО)
18:58 Курьез: пес притворился хромым, чтобы поддержать хозяина (ВИДЕО)
18:54 The Guardian: Германия усиливает карантин
18:05 Будущее Украины за солнечными электростанциями: далекое или уже доступное?
18:04 Кандидат на пост госсекретаря поддержал предоставление Украине летального вооружения
17:58 Флаги вместо зрителей, гимн от Леди Гаги и тысячи бойцов Нацгвардии: инаугурация Джо Байдена
17:31 В Нидерландах активно продают форму доставщиков еды, которая помогает "обойти" карантин
17:25 Инаугурация Джо Байдена - первая в истории США, где охраны будет больше, чем зрителей (ФОТО)
17:02 Полиция задержала похитителя старинных икон
16:52 В центре Мадрида произошел взрыв. Обрушилась часть многоэтажного здания (ВИДЕО)
16:47 Байден пообещал сразу после инаугурации вернуть США в ВОЗ
16:33 Папа Римский призывает все страны присоединиться к Договору о запрещении ядерного оружия, - Reuters
16:05 Дональд Трамп покинул Белый дом (ВИДЕО)
16:02 В Киеве произошло масштабное ДТП
16:00 В Минздраве рассказали, каким может быть карантин к лету
15:53 Депутаты от "Слуги народа" хотят запретить переносить выходные и рабочие дни
15:43 Комната для грязи, танцевальный коврик и шест для шаурмы: Россия "взорвалась" мемами о дворце Путина
15:30 Фейками о «тайной вакцинации» чиновников Бродский помогает открыть украинский рынок для российской вакцины, — Иванов
15:00 ВС Сербии получили новые боевые бронированные машины Milos (ФОТО)
14:00 Трамп собирается создать новую политическую партию, - WSJ
14:00 "Хороший день": Стало известно о "закулисье" войны с "Северным потоком-2"
13:00 Армия США успешно испытала беспилотник Tigershark
12:52 В СМИ назвали три Covid-варианта, которые пугают мир
12:40 Инаугурация Байдена: кто будет исполнять национальный гимн и кто придет из политиков
12:38 Обвиняемый в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко, сказав последнее слово, порезал себе горло
12:20 Стала известна дата Пасхи в Украине в 2021 году
11:55 В Сети появилось прощальное видеообращение Трампа к американцам (ВИДЕО)
11:38 У каждого второго в центрах занятости – диплом. Кто в Украине ищет работу
11:05 Мелочь в лицо, угрозы и хамство: Как Украина привыкает к закону об украинском языке
10:41 Украина и Россия могут помирится за один день: Арестович рассказал, кто владеет ключом от мира
10:11 Горе "Газпрома": С "Северным потоком-2" возникли серьезные проблемы, - блогер
09:53 "Не можем остановить": В ЕС сделали громкое заявление о "Северном потоке-2"
09:06 За шаг до инаугурации: Байден со слезами на глазах произнес эмоциональную речь
09:00 В Украину спешит потепление. Кого ещё поморозит?
08:58 Новая головоломка с игристым вином "взорвала" Сеть, заставив усомниться в логике
08:25 Стало известно, почему Украина оказалась в хвосте вакцинации
07:30 Мелания Трамп обратилась к гражданам США с заключительной речью в качестве первой леди (ВИДЕО)
07:15 Пилот британской авиакомпании вылечился от COVID-19 после рекордных 243 дней в больнице
07:00 В Украине изменился порядок регистрации транспортных средств
19.01.2021 г.
23:20 В Аргентине произошло сильное землетрясение: люди в панике выбегали из домов (ВИДЕО)
22:40 Гигантского надувного "Трампа" передали в Музей Лондона
22:10 Удивительное зрелище: в Одесской области зафиксировали редкое природное явление (ФОТО)
21:59 В США сертифицируют первое беспилотное воздушное такси
21:39 Киберполиция блокировала деятельность опасного хакера
21:19 Александр Палий рассказал о влиянии увеличения госдолга на экономику
20:58 Евросоюз будет делиться с бедными странами вакциной от COVID-19
20:39 В Индии обнаружили побочные эффекты от вакцины против COVID-19
20:22 Укрпочта и Prozzoro оригинально поддержали сотрудницу Укрзализныци: подробности
19:49 СБУ блокировала мощную контрабанду кокаина (ВИДЕО)
Все новости »

Владимир Воля рассказал о влиянии летального оборонного вооружения на урегулирование конфликта на Донбассе

Главная » Последние новости » Политические новости » Владимир Воля рассказал о влиянии летального оборонного вооружения на урегулирование конфликта на Донбассе
 
Печать Отправить на почту

 

 

Кандидат на пост госсекретаря Энтони Блинкен поддержал предоставление Украине летального оборонного вооружения

С вопросом относительно возможного влияния появления летального оборонного вооружения на урегулирование конфликта на Донбассе “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к исполнительному директору направления “международная политика” Украинского института политики Владимиру Воле, информирует enovosty.com/news.

Владимир Воля сообщает, что Энтони Блинкен действительно высказался за предоставление Украине летального оборонного вооружения

«Точно так же за предоставление Украине летального оборонного вооружения высказался кандидат на должность министра обороны Ллойд Остин, но с оговоркой, что в объемах не больше, чем в 2020 году. Поэтому, по моему мнению, Украине будут поставлять вооружения столько, сколько будет достаточно для поддержания боеспособности украинских вооруженных сил в контексте противостояния возможной эскалации на Донбассе.

Но говорить о том, что это вооружение поможет вернуть территорию, не представляется реалистичным. Потому что речь идет о поддержке обороноспособности, а не о поставках наступательных вооружений. Кроме того, даже если бы наступательное вооружение и поставляли Украине, то вопрос их использования являлся бы вопросом перехода от фазы мирного урегулирования конфликта к наступательной военной операции со стороны Украины. Поэтому пока что даже не представляется возможным гипотетически говорить о том, что американское оружие поможет Украине вернуть под контроль ОРДЛО и Крым», — сообщает Владимир Воля

Читайте: Будет ли Байден продолжать поставлять Украине летальное оружие?


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 336

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

Демократы и республиканцы сцепились в смертельной схватке за власть в США: «Железная Пята» победителей
Новости Кремля: Путин опять (не) уходит...
Прогноз политико-экономической ситуации в Украине на 2021 год - оценки экспертов
Итоги декабря: Бой коронавирусу, новая денежная эпоха и загадочные аномалии Вселенной
Конвульсии "Антонова": Выйдет ли из затяжного пике знаменитый авиапроизводитель?
Итоги года: Главные события уходящего 2020 года
Зе-цифровизация и электронная слежка: вас подслушают, запишут и продадут
"Укроборонпром" к дерибану готов?!
Наследие Кернеса: Что ждет Харьков - передел сфер влияния или реванш пророссийских сил
Больше на силовиков и меньше на врачей: как распределили госбюджет 2021 и откуда возьмут деньги
Все статьи





Читайте также

Владимир Воля: "Украина может стать членом НАТО до 2030 года"
 Будет ли Байден продолжать поставлять Украине летальное оружие?
Владимир Воля: "Конструкционная ошибка не позволяет ехать машине Минских соглашений"
 Байден пообещал Украине летальное оружие: подробности
Владимир Воля: "Уровень инфляции будет зависеть от инструментов регулирования экономики"
 Владимир Воля рассказал о перспективах динамики курса гривны
Владимир Воля рассказал о причинах усилившейся агрессии РФ на Донбассе
 Владимир Воля рассказал о санкциях Евросоюза против РФ за проведение "выборов" в Крыму

Политические новости

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Демократы и республиканцы сцепились в смертельной схватке за власть в США: «Железная Пята» победителей (3805)

Мощный юридический удар по мифологии РФ: В Минюсте рассказали о большой победе над агрессором (1935)

Наконец-то стал известен «план Б» Зеленского по Донбассу – признать Донецк и Луганск независимыми государствами, - эксперт (1607)

Порошенко засветил деньги на свержение режима Зеленского, - эксперт (1496)

Украина и Россия могут помирится за один день: Арестович рассказал, кто владеет ключом от мира (1403)

Украденная икона: Украина отреагировала на жесткий ультиматум Боснии и Герцоговины (1157)

Кравчук признал «ДНР» и «ЛНР» отдельными государствами, - Розенбаум (1074)

Советник главы ОП Пасечник приложил руку к подпольной вакцинации политиков – СМИ (543)

Война на Донбассе: ОБСЕ обнаружила скопление "Градов" и пушек террористов (436)

Владимир Воля рассказал о влиянии летального оборонного вооружения на урегулирование конфликта на Донбассе (303)

Армия

Самоходная гаубица 155-мм М109 (США)
Винтовка (автомат) SIG 516 (США)
Бронеавтомобиль LAPV Enok (Германия)
Безоткатное орудие Breda Folgore (Италия)
Вся армия    >>

Персоны

Косюк
Юрий
Немыря
Григорий
Собчак

Ксения
Дмитро
Сергійович
Буравель
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Какие автомобили потребляют меньше топлива: Обзор рынка

«Университет — наш дом. Дом должен быть теплым», — юрист Вячеслав Труба


Мнения
Победа демократии в Америке приближает конец многих диктатур - в России, Китае, Беларуси
Андрей Зубов

Победа демократии в Америке приближает конец многих диктатур - в России, Китае, Беларуси

Такого в Соединенных Штатах еще не было. Столь явная попытка меньшинства навязать свою волю большинству силой.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

У Москві шукають двійників Зеленського. Журналіст розкрив деталі (14682)

В Украине весной ожидается погодный феномен: "Малышка" готовит сюрпризы (14279)

"Лыжник апокалипсиса": В сети появилось юмористическое видео про отдых Зеленского в Буковеле (13967)





Купить подарки


работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube



Автомобильная отрасль

help



Фото недели

Все фото »

bigmir)net TOP 100

 