Владимир Воля рассказал о влиянии летального оборонного вооружения на урегулирование конфликта на Донбассе

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Кандидат на пост госсекретаря Энтони Блинкен поддержал предоставление Украине летального оборонного вооружения

С вопросом относительно возможного влияния появления летального оборонного вооружения на урегулирование конфликта на Донбассе “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к исполнительному директору направления “международная политика” Украинского института политики Владимиру Воле, информирует enovosty.com/news.

Владимир Воля сообщает, что Энтони Блинкен действительно высказался за предоставление Украине летального оборонного вооружения

«Точно так же за предоставление Украине летального оборонного вооружения высказался кандидат на должность министра обороны Ллойд Остин, но с оговоркой, что в объемах не больше, чем в 2020 году. Поэтому, по моему мнению, Украине будут поставлять вооружения столько, сколько будет достаточно для поддержания боеспособности украинских вооруженных сил в контексте противостояния возможной эскалации на Донбассе.

Но говорить о том, что это вооружение поможет вернуть территорию, не представляется реалистичным. Потому что речь идет о поддержке обороноспособности, а не о поставках наступательных вооружений. Кроме того, даже если бы наступательное вооружение и поставляли Украине, то вопрос их использования являлся бы вопросом перехода от фазы мирного урегулирования конфликта к наступательной военной операции со стороны Украины. Поэтому пока что даже не представляется возможным гипотетически говорить о том, что американское оружие поможет Украине вернуть под контроль ОРДЛО и Крым», — сообщает Владимир Воля

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