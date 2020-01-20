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«Премьер выиграл в этой ситуации»: Эксперты рассказали, почему Зеленский не уволил Гончарука

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук получил для своей репутации выгоду от ситуации с «отставкой» и скандальными записями

Эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен в эфире украинскому телеканалу рассказал о том, почему президент Украины Владимир Зеленский не отказался от премьера Алексея Гончарука:, информирует enovosty.com/news.

«Пункт номер один. Где взять снова столько министров? Тут и этих со скрипом набрали. Пункт номер два — никто не собирается опускать Гончарука, пока он не выполнит свою функцию. Он должен собрать на себя все непопулярные реформы», — рассуждает эксперт.

Более того, Тизенгаузен считает, что Гончарук даже выиграл в этой ситуации. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский сейчас «цементирует» Гончарука. Он будто показывает, что ели на весах оказываются так называемая «группа Коломойского» и премьер Гончарук, то второй перевесит.

В свою очередь, политический консультант Руслан Бортник считает, что отставка Алексея Гончарука будет означать признание поражения президента, так как именно он его порекомендовал и взял на себя ответственность: «Владимир Зеленский понимает, что увольнение премьера разрушит его отношения с западными партнерами, потому не может сделать этого. Потому Гончарук и прикрыл себя Зеленским, и это ему удалось», — рассказал эксперт.

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Отметим, сегодня глава правительство Алексей Гончарук пояснил свои действия и неправильный «адрес» своего заявления. Он заявил, что просто хотел подтвердить вотум доверия, поэтому и направил заявление об увольнении главе государства, в то время как полномочия его уволить закреплены за ВРУ.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 453

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