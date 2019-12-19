Владимир Воля рассказал о перспективах вступления Украины в НАТО

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Согласно проведенному опросу Институтом Горшенина в сотрудничестве с представительством Фонда имени Фридриха Эберта в Украине и Беларуси, вступление Украины в НАТО поддерживают более 51% украинцев.

С вопросом относительно влияния вступления Украины в НАТО на ситуацию на востоке страны “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, исполнительному директору направления “международная политика” Украинского института анализа и менеджмента политики Владимиру Воле, информирует enovosty.com/news.

Владимир Воля сообщает, что Украина пока не вступает в НАТО

«И этого в ближайшие годы не предвидится. И поэтому это никак не повлияет на ситуацию на востоке страны. Более того, вступление в НАТО пока что заблокировано как раз тем, что на востоке Украины сейчас идет война. А Россия пытается использовать этот конфликт для того, чтобы заблокировать возможность дрейфа Украины в НАТО или полноценное вступление Украины в Евросоюз.

Поэтому опросы, конечно, это хорошо. Однако эти опросы не учитывают настроения тех территорий, которые Украина пока не контролирует. И если говорить о реалистичности вступления, то этот вопрос сейчас не рассматривается в НАТО и об этом неоднократно говорили и отдельные представители западных государств и мягко говорили в руководстве Североатлантического альянса.

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Опросы отражают определенные настроения. Но от этих опросов никоим образом не изменяется ситуация с невозможностью вступления Украины в НАТО в ближайшие годы. Ну и, естественно, если такого события не будет, то оно никак не влияет на ситуацию на Донбассе», — сообщает Владимир Воля