Владимир Воля рассказал о перспективах вступления Украины в НАТО

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Политические новости

19.12.2019 г.
19:52Дело Шеремета: Следствие пока не установило ни мотив, ни заказчиков убийства, - Антон Геращенко (ВИДЕО)
18:51Владимир Воля рассказал о перспективах вступления Украины в НАТО
18:44Члены аграрного комитета вместо анализа правок и дискуссии «сидят» в соцсетях, - Оксана Савчук (ВИДЕО)
17:39Парубий рассказал, как не ошибиться, голосуя новым бюллетенем (ВИДЕО)
16:31Рада приняла новый Избирательный кодекс: что изменится
16:14Нас обдурили, правки к закону о земле не рассматриваются, - Вадим Рабинович (ВИДЕО)
15:48Рада приняла новый Избирательный кодекс с президентскими поправками, - Александр Корниенко (ВИДЕО)
Все политические новости

Аналитика

19.12.2019

Итоги дня: Важные новости из США, опасные аппетиты Путина и

Итоги дня: Важные новости из США, опасные аппетиты Путина и
Российский президент удивил своими высказываниями об украинских территориях, Евросоюз официально одобрил санкции против РФ, а Дональд Трамп оказался ...
18.12.2019

Итоги дня: Главные угрозы нацбезопасности, удар по РФ и оружейные приоритеты ВСУ

Итоги дня: Главные угрозы нацбезопасности, удар по РФ и оружейные приоритеты ВСУ
В СБУ озвучили главные угрозы нацбезопасности, в ВСУ рассказали об оружейных приоритетах, а бывший депутат Сергей Пашинский покинул СИЗО, - такими были ...
17.12.2019

Итоги дня: Ценовой якорь, новые газовые договоренности и санкции РФ

Итоги дня: Ценовой якорь, новые газовые договоренности и санкции РФ
Зеленский сообщил о новых договоренностях по газу, министр пояснил, почему не падают цены в Украине, а в столице проходили митинги из-за земельной реформы, ...

Последние новости

19.12.2019 г.
23:16 Протесты против рынка земли: трассы перекрывали в 7 областях - Укравтодор
22:52 Суд приговорил полицейского к 4 месяцам лишения свободы за бросок камнем в толпу протестующих парижан
22:25 В центре Москвы атаковали здание приемной ФСБ - Бутусов
21:59 Дешевле Renault Logan: Hyundai презентовал новый бюджетный седан
21:47 Боевики «Л/ДНР» пытаются вербовать молодежь через соцсети, - СБУ
21:33 Reuters: США и Китай подпишут первую часть торгового соглашения в начале января
21:21 Хороший знак: в Карпатах на Миколая зацвела калина (ФОТО)
21:19 На шаг ближе к НАТО: Рада проголосовала за важные изменения в ВСУ
21:11 Рада одобрила законопроект об упрощении привлечения инвестиций
20:46 Associated Press: Мировые фондовые индексы продолжают демонстрировать рост
20:14 В Украине принят закон о реестре педофилов
19:59 Киберполиция разоблачила мошенников, которые воровали деньги со счетов супермаркета
19:52 Дело Шеремета: Следствие пока не установило ни мотив, ни заказчиков убийства, - Антон Геращенко (ВИДЕО)
19:35 В Крыму российские спецслужбы задержали украинца и устроили пытки
19:18 Цены на сигареты в Украине взлетят: сколько будет стоить пачка в 2020-м
18:51 Владимир Воля рассказал о перспективах вступления Украины в НАТО
18:44 Члены аграрного комитета вместо анализа правок и дискуссии «сидят» в соцсетях, - Оксана Савчук (ВИДЕО)
18:29 В Москве у ФСБ стрельба: есть убитые
18:04 Армия в смартфоне: в Минобороны анонсировали электронный военный билет
17:39 Парубий рассказал, как не ошибиться, голосуя новым бюллетенем (ВИДЕО)
17:33 Иностранцы увеличили вложения в украинские ОВГЗ до 113 млрд грн
17:18 В РФ полицейские перепутали потерпевшего с преступником и жестоко его избили
17:09 NASA обнародовало тест-драйв нового марсохода Mars-2020 (ВИДЕО)
16:57 Зеленский рассказал о повышении пенсий
16:51 IBM создала аккумулятор, в котором тяжелые металлы заменены морской водой
16:36 Финансовый комитет ВР сфальсифицировал результаты голосования за очередную версию законопроекта о легализации азартных игр - СМИ
16:31 Рада приняла новый Избирательный кодекс: что изменится
16:28 В Генштабе рассказали о приоритетах ВСУ в вооружении на 2020 год
16:17 ЕС официально продлил экономические санкции против России
16:14 Нас обдурили, правки к закону о земле не рассматриваются, - Вадим Рабинович (ВИДЕО)
15:52 Маркарова рассказала, почему в стране остановлены бюджетные выплаты
15:48 Рада приняла новый Избирательный кодекс с президентскими поправками, - Александр Корниенко (ВИДЕО)
15:43 Выгодно РФ политически: российские эксперты высказались о возобновлении импорта электроэнергии в Украину
15:32 На Тернопольщине создали самую большую елку из круассанов (ФОТО)
15:25 Ученые обнаружили на Солнце новый тип магнитных взрывов (ВИДЕО)
15:10 Когда мы пустим в ход кулаки, у них полетят зубы, - Илья Кива (ВИДЕО)
15:04 ОПК РФ добивает ее хромающую на все четыре лапы экономику, - Злой Одессит
15:00 Мэром одного из американских городов стал 7-месячный младенец
14:40 В резиденцию Трампа во Флориде снова попыталась прорваться гражданка Китая
14:35 ВОЗ: Масштабная эпидемия курения впервые пошла на спад
14:20 У нового кроссовера Kia может появиться красивое имя
14:00 8-летний мальчик из США зарабатывает $26 млн в год благодаря своему YouTube-каналу
13:42 Джамала растрогала поклонников двумя авторскими колыбельными
13:40 Попытка не пытка: в США девушка попыталась угнать самолет и разбила его (ВИДЕО)
13:20 Стало известно, на каких работах в Польше украинцы зарабатывают больше всего
13:05 На Львовщине семь часов тушили пожар на свалке, - ГСЧС
13:00 Обязательный техосмотр в Украине: зачем он нужен и когда вернут
12:47 Президент назначил посла Украины в США
12:45 Путин нагло замахнулся на украинское Причерноморье
12:45 Население продолжает сокращаться: в Украине за месяц стало на 20 тысяч жителей меньше
12:37 Легализация игорного бизнеса - аморально в нищей и воюющей стране, - Сергей Соболев (ВИДЕО)
12:30 На орбиту для наблюдения за экзопланетами вывели новейший космический телескоп (ВИДЕО)
12:15 В Чернобыльской зоне отчуждения высадили более 1 миллиона сеянцев леса (ФОТО)
12:14 Ученые обнаружили последнюю стоянку древних прямоходящих предков человека
12:07 Две очень важные новости: Пономарь рассказал о санкциях "из ада" и импичменте
12:04 Импичмент Трампу объявлен, слово за Сенатом, - Платон
12:01 День Святого Николая: главные приметы 19 декабря
12:01 В день Св. Николая принимать закон об игорном бизнесе грех, - Алексей Гончаренко (ВИДЕО)
12:00 Гончарук показал, как выглядят цифровые водительские права в смартфоне (ВИДЕО)
11:24 Принятие земельного кодекса закончится катастрофой для парламента и общества, - Ирина Геращенко (ВИДЕО)
Все новости »

Владимир Воля рассказал о перспективах вступления Украины в НАТО

Главная » Последние новости » Политические новости » Владимир Воля рассказал о перспективах вступления Украины в НАТО
 
Печать Отправить на почту

 

 

Согласно проведенному опросу Институтом Горшенина в сотрудничестве с представительством Фонда имени Фридриха Эберта в Украине и Беларуси, вступление Украины в НАТО поддерживают более 51% украинцев.

С вопросом относительно влияния вступления Украины в НАТО на ситуацию на востоке страны “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, исполнительному директору направления “международная политика” Украинского института анализа и менеджмента политики Владимиру Воле, информирует enovosty.com/news.

Владимир Воля сообщает, что Украина пока не вступает в НАТО

«И этого в ближайшие годы не предвидится. И поэтому это никак не повлияет на ситуацию на востоке страны. Более того, вступление в НАТО пока что заблокировано как раз тем, что на востоке Украины сейчас идет война. А Россия пытается использовать этот конфликт для того, чтобы заблокировать возможность дрейфа Украины в НАТО или полноценное вступление Украины в Евросоюз.

Поэтому опросы, конечно, это хорошо. Однако эти опросы не учитывают настроения тех территорий, которые Украина пока не контролирует. И если говорить о реалистичности вступления, то этот вопрос сейчас не рассматривается в НАТО и об этом неоднократно говорили и отдельные представители западных государств и мягко говорили в руководстве Североатлантического альянса.

Читайте: Владимир Воля рассказал о перспективах возобновления украинско-венгерских добрососедских отношений

Опросы отражают определенные настроения. Но от этих опросов никоим образом не изменяется ситуация с невозможностью вступления Украины в НАТО в ближайшие годы. Ну и, естественно, если такого события не будет, то оно никак не влияет на ситуацию на Донбассе», — сообщает Владимир Воля


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 202

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: Важные новости из США, опасные аппетиты Путина и
Итоги дня: Главные угрозы нацбезопасности, удар по РФ и оружейные приоритеты ВСУ
Итоги дня: Ценовой якорь, новые газовые договоренности и санкции РФ
Итоги дня: Конституционное новшество, золотые профессии и день прекращения огня
Американские санкции против «Северного потока»: лучше меньше, чем ничего
Итоги дня: Совет Украины, будущее гривны и США против "Северного потока-2"
Трудовой кодекс оголтелых либертарианцев
Итоги дня: Дело Шеремета, формула будущего Украины и скандал с пропагандистами
Быстрого мира не будет: эксперты оценили встречу «нормандской четверки» в Париже
Итоги дня: Судьба санкций, ценовые сюрпризы и жесткая драка в Раде
Все статьи


Читайте также

Владимир Воля рассказал о перспективах возобновления украинско-венгерских добрососедских отношений
 Владимир Воля рассказал о влиянии решения ООН на аннексию Крыма
Налоговые инициативы грозят "Слуге народа" потерей 40% электората - эксперт
 Владимир Воля рассказал о возможных перспективах новой международной площадки для возвращения Крыма
Владимир Воля рассказал о влиянии пополнения Нацбанком международных резервов на ситуацию в стране
 Торговая война между США и Китаем может привести к ужесточению протекционистских мер, - Владимир Воля
Санкции ЕС против России врядли повлияют на агрессию России, - Владимир Воля
 Для улучшения бизнес-климата необходимо усовершенствовать инфраструктуру экономики, - Владимир Воля

Армия

Штурмовые винтовки MZ-10 и MZ-15
Танк Leopard 2 (Германия)
Бронеавтомобиль LAPV Enok (Германия)
Самоходная артиллерийская установка 155-мм DONAR (Германия)
Вся армия    >>

Персоны

Петр
СИМОНЕНКО
Михаил
СААКАШВИЛИ
Александр
МИРНЫЙ
Дмитрий
КОЛЕСНИК
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Почему перед ремонтом нужен дизайн-проект?

Инвестициям здесь не место

Мнения
Тот, кто будет предлагать стране горькие пилюли – всегда проиграет торговцам сладким плацебо

Тот, кто будет предлагать стране горькие пилюли – всегда проиграет торговцам сладким плацебо

В Украине есть «секта свидетелей идеального избирателя». Эти люди боготворят обывателя. «Маленький человек» для них – это носитель финальной правды, ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Назван украинский город с самой низкой преступностью (8560)

Доллар уже по 19 грн: сеть взбудоражило фото обменника в Борисполе (7930)

В Украине замечен очередной «король автохамов» (ФОТО) (7517)




Экономические новости youtube

Рынок земли



help


bigmir)net TOP 100

Фото недели

Как борода может изменить мужчину до неузнаваемости

Все фото »

 