В США сделали важное заявление о создании православной церкви Украины
Майк Помпео и митрополит Епифаний поговорили по телефону. Стало известно о диалоге госсекретаря США с предстоятелем автокефальной Православной церкви Украины
На сайте Госдепа Соединенных Штатов появилась информация о том, что предстоятель автокефальной Православной церкви Украины митрополит Епифаний провел телефонный разговор с Майклом Помпео. Сообщается о том, что госсекретарь США поздравил Епифания и заверил его в том, что Вашингтон полностью поддерживает религиозную свободу Украины и её народа. Кроме того, госсекретарь в очередной раз рассказал о поддержке Соединенными Штатами суверенитета Украинского государства. Более того, Майк Помпео призвал относиться с уважением в праву украинского народа на свободу вероисповедания, информирует enovosty.com/news.
Напомним, 15 декабря стал исторический днем для украинского народа, так как на объединительном соборе основали Украинскую объединенную церковь.