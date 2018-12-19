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В США сделали важное заявление о создании православной церкви Украины

Главная » Последние новости » Политические новости » В США сделали важное заявление о создании православной церкви Украины
 
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Майк Помпео и митрополит Епифаний поговорили по телефону. Стало известно о диалоге госсекретаря США с предстоятелем автокефальной Православной церкви Украины

На сайте Госдепа Соединенных Штатов появилась информация о том, что предстоятель автокефальной Православной церкви Украины митрополит Епифаний провел телефонный разговор с Майклом Помпео. Сообщается о том, что госсекретарь США поздравил Епифания и заверил его в том, что Вашингтон полностью поддерживает религиозную свободу Украины и её народа. Кроме того, госсекретарь в очередной раз рассказал о поддержке Соединенными Штатами суверенитета Украинского государства. Более того, Майк Помпео призвал относиться с уважением в праву украинского народа на свободу вероисповедания, информирует enovosty.com/news.

Напомним, 15 декабря стал исторический днем для украинского народа, так как на объединительном соборе основали Украинскую объединенную церковь.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 730

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