В день Св. Николая принимать закон об игорном бизнесе грех, — Алексей Гончаренко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » В день Св. Николая принимать закон об игорном бизнесе грех, - Алексей Гончаренко (ВИДЕО) В день Св. Николая принимать закон об игорном бизнесе грех, - Алексей Гончаренко (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко, в кулуарах Верховной Рады, рассказал о восьми версиях одного закона об игорном бизнесе, а также поделился своим видением относительно того, с какой целью партия власти стремится в кратчайшие сроки «продавит» этот законопроект в парламенте.

Нардеп удивлён количеством законопроектов всего одного закона о легализации игорного бизнеса. Всего их семь. Ещё больше удивляет народного избранника тот факт, что в сессионный зал выносится восьмая версия закона, которую никто не видел, а депутатам прямо перед голосованием раздали бумажную версию для быстрого ознакомления. , информирует enovosty.com/news.

«Никто точно не понимает, что в этой версии законопроекта, только сейчас нам его раздают. Это, безусловно, нарушение всех регламентных норм, да и вообще, это как-то не по-христиански в день Святого Николая продвигать закон об азартных играх. Это подарок под елку олигархам, которые хотят нажиться на людской беде (люди страдающие лудоманией — прим. ред, )», — заявил народный депутат.

Также, Гончаренко напомнил, что в заявлениях Зеленского, относительно легализации игорного бизнеса, речь шла о размещении игровых залов только в пятизвездочных отелях, доходы от которых должны наполнить госказну и президент обещал потратить их на развитие спорта в стране.

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Но Алексей Гончаренко не уверен, что подобные обещания будут выполнены, поскольку в нынешних версиях закона речь о спорте не идет. А спектр отелей, в которых планируют открывать игровые заведения, расширился до отелей всех классов, начиная от двух звёзд.

«Вместо того, чтобы убрать эти автоматы, которые крышуют правоохранительные органы, они планируют это все легализовать. Кстати, там огромная роль российского капитала. И это очень плохая история. Партия «ЕС» не будет поддерживать этот законопроект», — подытожил Гончаренко.