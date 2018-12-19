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Штаб ООС: Российские оккупационные войска продолжают обстреливать позиции украинских войск

Главная » Последние новости » Политические новости » Штаб ООС: Российские оккупационные войска продолжают обстреливать позиции украинских войск
 
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Оккупанты продолжают нарушать “режим молчания” и обстреливать из гранатометов опорные пункты украинских войск

Пресс-центр штаба ООС сообщает, в течение текущих суток, российские оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня , информирует enovosty.com/news.

Опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Новотроицкое, Новомихайловка на Донецком направлении, а также в районе населенных пунктов Чермалык, Павлополь на Мариупольском направлении

Случаев применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями, не зафиксировано. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

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Автор: Оксана Ельченко
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