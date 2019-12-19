Рада приняла новый Избирательный кодекс с президентскими поправками, — Александр Корниенко (ВИДЕО)

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Сегодня, во втором чтении, Верховная Рада Украины приняла новый Избирательный кодекс, приняв во внимание правки Президента Зеленского. Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко сразу после голосования, в кулуарах ВР, пояснил, что изменится для украинского избирателя в связи с принятием нового закона.

Народный депутат отметил, что теперь парламентские выборы будут проходить по системе открытых пропорциональных списков с, так называемой, региональной привязкой. , информирует enovosty.com/news.

«В каждом регионе будет избираться определенное количество депутатов. 450 депутатов разделить на количество регионов, приблизительно — 16. Избиратель сможет отдать свой голос и за партию и за кандидата, который будет в списке. В зависимости от количества голосов, тот или иной кандидат будет подниматься в партийном списке вверх», — пояснил Корниенко.

По его словам, по такой же системе будут проходить местные выборы, в городах, где численность населения будет превышать 90 тыс. человек.

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«В тех населенных пунктах, где численность населения меньше 90 тыс, выборы будут проходить по, так называемой, многомандатной мажоритарке. С одного округа будут побеждать минимум два, максимум — четыре кандидата, которые будут попадать в местные органы управления», заявил нардеп.

Корниенко обратил особое внимание на правки Президента к данному законопроекту. В частности, это правки касающиеся соблюдения гендерного равноправия, уменьшения закрытости списков, а также соблюдения прав людей с инвалидностью.

Отдельно Корниенко остановился на правке Президента относительно открытости списков. Поскольку в новом законе есть, так называемая, «автоматическая часть», когда в парламент проходит 9 человек по решению руководства партии, в том порядке, который она определит. Именно по данному пункту было больше всего разногласий, поскольку в первичном варианте, автоматически мог пройти только один человек.

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Нынешняя редакция закона предусматривает 9 членов партии, которые, по сути, не будут избираться народом. По словам Корниенко, это был компромиссный вариант.

«Изначально было 10 человек, мы уменьшили до девяти. В следующем пакете изменений — это количество ещё уменьшится. Опытные партии считают, что надо давать возможность попадать в Раду не только тем, кто занимается агитацией на округах, но и тем членам партии, кто работает в штабе или является представителем партии в Центральной избирательной комиссии», пояснил нардеп.

На вопрос журналиста о том, что эти места будут просто выкуплены, Корниенко отметил, что за это будет нести ответственность непосредственно сама партия.