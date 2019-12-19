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Принятие земельного кодекса закончится катастрофой для парламента и общества, — Ирина Геращенко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Принятие земельного кодекса закончится катастрофой для парламента и общества, - Ирина Геращенко (ВИДЕО)
 
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Народный депутат от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко прокомментировала протестные столкновения под стенами Верховной Рады, а также рассказала, почему нынешняя редакция закона о рынке земли не должна быть принята в сессионном зале парламента.

«Сейчас мы видим дискредитацию волонтерского и ветеранского движения. Под стенами ВР мы видим ещё и дискредитацию протестного движения. Наша политическая сила осуждает, как беспорядки со стороны протестующих, так и со стороны правоохранительных органов, которые должны работать на профилактику такого рода действий, а не устраивать друг с другом разборки», — заявила народный депутат, информирует enovosty.com/news.

Геращенко выразила надежду, что общество получит ответ, что на самом деле происходило под стенами парламента, отметив, что партия «ЕС» выступает категорически против проплаченных митингов. Но с другой стороны, уточнила нардеп, мы понимаем, что в тех условиях, в которых происходит «протягивание» земельного кодекса, все это может закончиться катастрофой для парламента и общества в целом.

«Мы подали очень системные поправки, которые позволят избежать скупки земли латифундистами, когда пять монополистов могут поделить между собой всю Украину, получив по 200 тысяч гектаров земли. Мы категорически против такого эксплуатационного отношения к земле. Вместе с тем, в данном законе не предусмотрены санкции за нецелевое использование с/х земли. Также, с помощью этого кодекса, который они пытаются «протянуть», самые плодородные земли, которые находятся в госсобственности будут за бесценок скуплены своими «персонажами». И мы знаем их имена. Во всем этом действе — даже не пахнет народовластием и близко», — подытожила Ирина Геращенко.

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Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 386

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