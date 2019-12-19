Парубий рассказал, как не ошибиться, голосуя новым бюллетенем (ВИДЕО)
Народный депутат от партии «Европейская солидарность» Андрей Парубий пошагово объяснил украинцам, как будет происходить процесс голосования, согласно нового Избирательного кодекса и специфики нового избирательного бюллетеня.
Андрей Парубий рассказал, как будет выглядеть новый бюллетень, и на что необходимо будет обратить внимание избирателю в процессе голосования. , информирует enovosty.com/news.
«Избиратель получает бюллетень, в котором будет перечень всех партий, которые баллотируются. Под каждой партией будут перечень кандидатов, которых партия предлагает избрать в том или ином округе. Человек, отмечает ту политическую силу, которую хочет поддержать. Это ее первое голосование и оно обязательное. А дальше, по своему усмотрению, человек может выбрать одного кандидата, которого переложила та или иная политическая сила, и поставить напротив него галочку», пояснил народный депутат.
Андрей Парубий отметил ещё одну особенность нового Избирательного кодекса.
«"tag" href="https://enovosty.com/tag/andrej-parubij" target="_blank">Теперь тот кандидат, который будет пользоваться наибольшим доверием избирателей, будет автоматически подниматься по партийному списку», — подчеркнул Парубий.
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