Нас обдурили, правки к закону о земле не рассматриваются, — Вадим Рабинович (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Нас обдурили, правки к закону о земле не рассматриваются, - Вадим Рабинович (ВИДЕО) Нас обдурили, правки к закону о земле не рассматриваются, - Вадим Рабинович (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «ОПЗЖ» Вадим Рабинович объяснил, почему нынешняя работа аграрного комитета Верховной Рады и, так называемое, «группирование правок» осуществляется с нарушением законодательства и регламента Рады.

Вадим Рабинович достаточно эмоционально отреагировал на ночное заседание аграрного комитета, поскольку считает непрофессиональным и нарушающим регламент вчерашнюю процедуру рассмотрения правок, часть которых таинственным образом исчезла. , информирует enovosty.com/news.

«Обдурили. Правки не рассматриваются. Логика простая. Говорят, что там было много правок, зашёл какой-то человек и их сгруппировал. Я им говорю, вы что — безумные, каждая правка народного депутата, согласно статьи 118, обязана быть отдельно рассмотрена и проголосована комитетом», — заявил нардеп.

Рабинович полагает, что согласно регламента Верховной Рады, необходимо создать, либо рабочую группу, либо подкомитет, который будет заниматься систематизацией правок.

Нардепа возмутила некомпетентность главы аграрного комитета Сольского, который поручил работу над систематизацией правок секретариату Верховной Рады.

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«Вы вдумайтесь в эту шизофрению! Кто эти люди, никто не знает, кто они! Потом продадут землю. И скажут: «Это не я, это уборщица зашла»… Безумные, не думающие ни о чем, кроме продажи земли», — подытожил Рабинович.