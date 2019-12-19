Легализация игорного бизнеса — аморально в нищей и воюющей стране, — Сергей Соболев (ВИДЕО)

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Народный депутат от фракции «Батькивщина» Сергей Соболев в кулуарах Верховной Рады рассказал, что объединяет закон о продаже земли и закон о легализации игорного бизнеса, а также почему власть играет на руку российским игровым трейдерам, легализуя залы с игровыми автоматами в Украине.

Народный депутат проследил странную закономерность между лоббированием со стороны власти голосования в турборежиме закона о земле и закона об игорном бизнесе. , информирует enovosty.com/news.

«Прослеживается какая-то странная схема: вначале — продажа земли, а после этого — легализация игорного бизнеса. Это делается для того, чтобы те, кто не хочет работать на земле, продал ее за гроши, которые впоследствии можно сразу отнести в казино и виртуальные интерна-салоны. Я по другому и не рассматриваю, почему эти два законопроекта идут один за другим», — убеждён народный депутат.

Соболев подчеркнул, что партия «Батькивщина» не будет голосовать ни за один из восьми законов, поскольку убеждён, что это аморально в нищей стране давать зелёный свет азартным играм.

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«Это аморально возрождать то, что не могут контролировать силовые структуры.

К сожалению, у нас подменяются понятия запрета на ведение игрального бизнеса, ведь, по сути, силовые структуры не могут обеспечить контроль. Более того, всплывают все новые и новые факты, что сотрудники правоохранительных органов, фактически, контролируют этот нелегальный бизнес. Вместо того чтобы навести порядок, власть решила все это легализовать», — возмутился Сергей Соболев.