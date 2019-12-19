Когда мы пустим в ход кулаки, у них полетят зубы, — Илья Кива (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «ОПЗЖ» Илья Кива рассказал о вчерашней потасовке в агарном комитете Верховной Рады, который в ночном режиме рассматривал правки к закону о рынке земли.

Народный депутат возмущён отношением Главы агарного комитета Николая Сольского, который многократно игнорировал замечания и предложения народных депутатов присутствующих на вчерашнем заседании комитета. , информирует enovosty.com/news.

«Мы раз пятьдесят обращались к Главе комитета, чтобы он имел хоть немного уважения к народным депутатам. Когда перевалило за полночь, мы поинтересовались, до которого часа будет продолжена работа комитета, поскольку среди собравшихся были женщины, у которых дети и семьи, но мы не получили никакого ответа. Никто, кроме «слуг народа» не понимает, какая необходимость принимать под покровом ночи подобные законопроекты», — заявил нардеп.

Илья Кива высказал крайнее возмущение не только реакцией Сольского на многочисленные замечания депутатов, но и явное пренебрежение по отношению к коллегам по комитету.

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На вопрос журналистов: «Так была ли драка в комитете?», Киева дал отрицательный ответ, пообещав, что когда действительно состоится кулачный бой у оппонентов «полетят зубы».

«Единственная возможность, которая осталась — это блокировать трибуну. В ход кулаки мы ещё не пускали. Когда мы пустим в ход кулаки, у них полетят зубы», эмоционально пообещал депутат.

Напомним, вчера состоялось ночное заседание аграрного комитета Верховной Рады, на котором рассматривались многочисленные правки народных депутатов к закону о рынке земли.

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Глава комитета не озвучил повестку дня, а также время окончания работы комитета.

Когда наступила полночь, нардепы попытались привлечь внимание Сольского криками «Ганьба» и стуком по столу. Но глава комитета невозмутимо продолжал читать правки, стремительно сокращая их количество.

После чего, депутаты были вынуждены заблокировать рабочее место главы комитета, тем самым прервав рассмотрение правок.

После 15-минутного перерыва, Сольским было принято решение продлить работу Комитете ещё на 1,5 часа.