Гройсман призывает усилить санкции против России

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Владимир Гройсман просит мировое сообщество об усилении санкций против России и отмечает, что тот, кто говорит, что надо снять ограничения ставит свою подпись под человекоубийством и нарушением прав человека

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что санкции против России являются наказанием за нарушение демократии , информирует enovosty.com/news.

“Агрессия продолжается, увеличивается ее география, провокации перекинулись на Азовское море. Поэтому санкции против РФ нужно только усиливать.

Если кто-то говорит, что надо снять ограничения, он ставит свою подпись под человекоубийством и нарушением прав человека”, — говорит премьер-министр.

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Напомним, согласно новой резолюции Генеральной ассамблеи ООН, ЕС призывает Россию вывести войска с оккупированного Крыма и прекратить оккупацию других украинских территорий. Резолюцию поддержали 66 стран.