День Святого Николая: Украинские военные растрогали украинцев своим поступком (ФОТО)

Главная » Последние новости » Политические новости » День Святого Николая: Украинские военные растрогали украинцев своим поступком (ФОТО) День Святого Николая: Украинские военные растрогали украинцев своим поступком (ФОТО)

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На странице «Командование Сил специальных операций ВС Украины» в facebook появился трогательный снимок украинских военных со Святым Николаем

«Наши военные — люди с юмором: встретили Святого Николая, организовали охрану и сопровождение к местам выполнения праздничных задач — чтобы дети получили ожидаемые подарки, а украинская традиция жила», — подписали на странице в facebook фотографию:, информирует enovosty.com/news.

Украинцы активно комментирую снимок в соцсети и не скупятся на пожелания для наших военных:

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Напомним, сегодня, 18 декабря, Украина отмечает День Святого Николая.