День Святого Николая: Украинские военные растрогали украинцев своим поступком (ФОТО)
На странице «Командование Сил специальных операций ВС Украины» в facebook появился трогательный снимок украинских военных со Святым Николаем
«Наши военные — люди с юмором: встретили Святого Николая, организовали охрану и сопровождение к местам выполнения праздничных задач — чтобы дети получили ожидаемые подарки, а украинская традиция жила», — подписали на странице в facebook фотографию:, информирует enovosty.com/news.
Украинцы активно комментирую снимок в соцсети и не скупятся на пожелания для наших военных:
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Напомним, сегодня, 18 декабря, Украина отмечает День Святого Николая.