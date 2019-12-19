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Дело Шеремета: Следствие пока не установило ни мотив, ни заказчиков убийства, — Антон Геращенко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Дело Шеремета: Следствие пока не установило ни мотив, ни заказчиков убийства, - Антон Геращенко (ВИДЕО)
 
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Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в кулуарах Верховной Рады рассказал, почему следствие рассматривает причастность ветерана АТО Андрея Антоненко к убийству журналиста Павла Шеремета, а также, почему в деле одной из основных улик фигурирует найденая у подозреваемого противопехотная мина.

Геращенко рассказал, что за некоторое время до обыска, Антоненко позвонил своему товарищу и попросил вынести из дома некую зелёную вещь. Оперативники провели обыски и обнаружили зелёный предмет. Этим предметом оказалась половина боевой мины МОН-50, информирует enovosty.com/news.

«Мина МОН-50 — это страшный взрывоопасный предмет. Напомню, что журналист Павел Шеремет был убит самодельным взрывным устройством, которое было сделано именно на базе одной из половинок мины МОН-50. Сейчас эксперты тщательно изучают мину господина Антоненко. Изучают ее на предмет остатков ДНК, отпечатков пальцев. Изучают происхождение этой мины. И с какой воинской части она могла попасть в руки Антоненко», — отметил Геращенко.

Также замминистра внутренних дел обратил внимание журналистов на то, что наличие такой мины, как МОН-50 — уже является криминальным правонарушением, как предмет, который запрещён к использованию. Наказание за это — от 3 до 7 лет лишения свободы.

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Геращенко беспокоит, что ряд общественных активистов делают голословные заявления о том, что у Антоненко изъята не боевая мина, а всего лишь габаритный макет. Замминистра отрицает этот факт, поскольку именно настоящая мина была изъята у Антоненко. И это зафиксировано следствием, согласно установленному криминальным процессом порядке, заверил он.

Комментируя обнародованные 12 декабря записи телефонных разговоров, Геращенко уточнил, что “мы выдали на брифинге то, что могли”.

По его словам, самым веским доказательством по делу стали выводы зарубежных экспертов, подтвердившие мнение их украинских коллег, о том, что походка и телодвижения ветерана АТО Андрея Антоненко и врача и волонтера Юлии Кузьменко совпадают с походкой женщины и мужчины, запечатленных на камерах видеонаблюдения возле машины Шеремета.

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«Это позволило соединить воедино множество других косвенных доказательств и принять решение о предъявлении им подозрения. Если бы эксперты не сделали вывод о высокой степени схожести телодвижений киллеров и подозреваемых, этого не было бы… Если бы эксперты не подтвердили, что походка Кузьменко и Антоненко схожа с походкой убийц, их никто не трогал бы, они жили бы и дальше своей жизнью. «Риффмастер» продолжал бы хранить дома половину мины МОН-50», — сообщил Геращенко.

Отвечая на вопрос, может ли главным аргументом быть походка, Геращенко подчеркнул, что ее невозможно подделать.

«Походка является своеобразным аналогом отпечатков пальцев. Экспертизу проводили не по нескольким секундам движения. За всеми подозреваемыми велась разрешенная судом слежка, их записывали с самых разных ракурсов», — сказал он.

Также, отвечая на вопрос, сотрудничают ли подозреваемые со следствием, он уточнил, что им предложено дать чистосердечные показания и пойти на сделку.

Антон Геращенко также озвучил ряд вопросов, которые есть у следствия к СБУ, поскольку следствие до сих пор не знает, куда делись три видеозаписи с камер видеонаблюдения с улиц Киева, которые были размещены рядом с местом убийства.

Причём там записи, по словам Геращенко, с очень хороших ракурсов, можно было бы что-то разглядеть.

Геращенко надеется, что новое руководство СБУ будет оказывать всяческое содействие следствию по данному делу.

На вопрос, имеют ли отношение сотрудники спецслужб к исчезновению видеозаписей, а также утечке информации по данному делу, Геращенко не дал прямого ответа, сославшись на тайну следствия.

Вместе с тем, по словам Геращенко, следствие пока не знает ни мотива, ни кто является заказчиком данного преступления, совершенного против известного журналиста.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
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