Члены аграрного комитета вместо анализа правок и дискуссии «сидят» в соцсетях, — Оксана Савчук (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Члены аграрного комитета вместо анализа правок и дискуссии «сидят» в соцсетях, - Оксана Савчук (ВИДЕО) Члены аграрного комитета вместо анализа правок и дискуссии «сидят» в соцсетях, - Оксана Савчук (ВИДЕО)

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Внефракционный народный депутат в Верховной Раде Оксана Савчук рассказала, почему члены аграрного комитета не дискутируют вокруг правок к закону о рынке земле и чем руководствуются в процессе голосования на аграрном комитете Сольского.

Народный депутат убеждена, что члены аграрного комитета, получая очередной пакет документов с многочисленными правками, в том числе сгруппированными не совсем понятным образом, просто физически не успевают их проработать, поэтому комитет сделал для своих депутатов документ — подсказку, чтобы они «правильно» проголосовали. , информирует enovosty.com/news.

«Мы прекрасно понимаем, что ни о каком демократичном голосовании речь не идёт. Речь идёт о прямом регулировании голосования народного депутата. Поэтому большинство депутатов, которые голосовали даже не хотели рассматривать правки. Они просто смотрели в мобильный телефон не читая правки и просто поднимали руку на слове «воздержался». И это был верх цинизма», — приоткрыла закулисье работы вчерашнего аграрного комитета Оксана Савчук.

Нардеп отдельно остановилась на тех правках к земельной реформе в Украине, автором которых она является, отметив, что общество пока не готово к открытию рынка земли в том виде, в котором предлагается в нынешнем варианте закона.

Савченко в своих правках предлагает паевикам продавать землю государству в государственный земельный банк и уже в течении года можно будет проанализировать ситуацию и понять реальную ситуацию на земельном рынке.

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«Если мы действительно хотим что-то делать с рынком земли, нам необходимо сделать закон таким, который будет отвечать требованием общества, а не определенных групп и банковских учреждений. По тому, что сейчас предусмотрено законом, если фермер возьмёт кредит в банке под залог земли и в случае невыплаты, банк автоматически станет владельцем земли. А через год Рада примет правку о продаже земли иностранцам. Вот и все! Этот закон нельзя голосовать во втором чтении», — убеждена Савчук.