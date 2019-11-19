Закулисные «договорняки» в нормандском формате недопустимы, — Игорь Лапин (ВИДЕО)

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Украинское общество имеют право знать, какие документы и договоренности собирается обсуждать и подписывать президент Украины Зеленский на нормандском саммите в Париже. Президенту надо коммуницировать с обществом до переговоров, а не после того, как все документы будут подписаны. Об этом заявил народный депутат Украины предыдущего созыва из фракции «Народный фронт», Игорь Лапин.

По его словам, Москва планомерно и жестко давит на украинскую власть, добиваясь все новых и новых уступок, начиная от невыгодного Украине, по его мнению, разведения войск, заканчивая — закреплением особого статуса Донбасса в Конституции Украины, информирует enovosty.com/news.

«Никаких изменений в Конституции ради Донбасса не должно быть. Все, о чем можно говорить, это конституционная реформа, которую мы делаем в Украины, и основа этих изменений — децентрализация», — заявил Лапин.

Он убеждён, что нынешняя власть проигрывает в дискуссионном противостоянии с Кремлем, а встреча «нормандской четверки» может только усугубить ситуацию.

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«Знаете, показали морковку и ведут нас за той морковкой… У президента Зеленского я не вижу стратегии, он действует экспромтом, как любой артист. Есть вызов — пошли, погасили. Россия действует на опережение, они ставят условия, а наш Президент их безоговорочно выполняет. И все ради одной встречи. Мир за счёт сдачи национальных интересов — это капитуляция», подчеркнул Игорь Лапин.

Напомним, в Офисе президента Зеленского сообщили, что саммит «нормандской четверки» (Украина, Россия, Германия, Франция) состоится 9 декабря в Париже.

Проект документа по итогам нормандского саммита готовится, но окончательное решение по его содержанию примут главы государств.

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Предполагается, что особое внимание будет уделено выработке дальнейших шагов по выполнению Минских соглашений, включая процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц и дальнейшего разведения сил на Донбассе.

В ходе встречи, как ожидается, будет обсуждаться вся проблематика конфликта и пути его разрешения: Украинская сторона настроена добиться гарантированного прекращения военных действий в краткосрочной перспективе.

Двухсторонняя встреча Зеленского и Путина в рамках саммита пока не планируется.

«Но президент Зеленский полностью готов к диалогу, прекрасно осознавая при этом политический опыт и возможности своего визави», — заявили в Офисе президента Зеленского.

Вместе с тем, сегодня вечером в Москве сообщили, что итоговый текст заявления по результатам саммита «нормандской четверки» уже согласован всеми участниками, но он закрыт для прессы.

В Москве утверждают, что в коммюнике не будет выхода за пределы Минских соглашений. То есть, надо полагать, повторяет основные их положения — выборы, особый статус Донбасса и амнистия.

«Дальнейшие действия сторон будут определяться этим документом, который Россию полностью устраивает и который она не даст пересмотреть», — заявил полититтехнолог Алексей Чеснаков, который входит в окружение помощника Путина Владислава Суркова.