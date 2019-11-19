Массовое сокращение чиновников в регионах Украины без альтернативы — нарушение конституционных прав, — Ирина Верещук (ВИДЕО)

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Политические новости

19.11.2019 г.
18:40Даниил Гетманцев готов сдать друзей-коррупционеров без вознаграждения (ВИДЕО)
16:18Массовое сокращение чиновников в регионах Украины без альтернативы - нарушение конституционных прав, - Ирина Верещук (ВИДЕО)
13:23Возвращение кораблей поможет выполнению Минских соглашений, – Генсек НАТО
12:58Атака на ВСУ с беспилотника: Озвучен вопиющий нюанс
12:17Тимошенко принесла список своих людей на "сладкие" места: Зеленский сделал заявление о Тимошенко
11:19Таинственный побег: В Украину из России бежал крупный чиновник
11:13"Это неправильно": Экс-госсекретарь США раскритиковал Трампа за "украинское дело"
Все политические новости

Аналитика

19.11.2019

Дело «бронежилетов Марченко»: коррупция, политическая расправа или борьба за госзакупки?

Дело «бронежилетов Марченко»: коррупция, политическая расправа или борьба за госзакупки?
Недавно в стране разразился очередной скандал. Бронежилеты, которые украинские военные получают с 2014 года, когда Россия аннексировала Крымский полуостров ...
19.11.2019

Приватизация госпредприятий: как не потерять важные объекты

Приватизация госпредприятий: как не потерять важные объекты
Приватизация предприятий, находящихся в государственной собственности, позволит увеличить доходную часть бюджета, суммы налоговых отчислений предприятий ...
18.11.2019

Итоги дня: Возвращение кораблей, встреча Путина с Зеленским и предложение "Газпрома"

Итоги дня: Возвращение кораблей, встреча Путина с Зеленским и предложение Газпрома
Россия вернула Украине захваченные корабли, ГПУ направила в суд ходатайство о содержание под стражей Олега Ляшко, а Газпром направил Нафтогазу предложение ...

Последние новости

19.11.2019 г.
18:51 Торговая война? Китайские компании демонстрируют рост прибыли
18:40 Даниил Гетманцев готов сдать друзей-коррупционеров без вознаграждения (ВИДЕО)
18:31 Оккупантов на Донбассе "косят" инфекционные заболевания, - разведка
18:14 В ЕС призывают Россию обеспечить беспрепятственное судоходство в Керченском проливе
17:56 Введение ограничительных мер: защита рынка или "война против правды"
17:42 Михайлов день: в чем помогает Святой Архангел Михаил
17:40 В Японии количество 100-летних людей превысило исторический рекорд
17:15 ВМС США успешно провели испытания системы восстановления самолета (AAG)
16:47 В Кабмине рассказали, что будет с ценами на газ в 2020 году
16:31 Украинцы представили на Dubai Airshow-2019 свой проект лунного аппарата (ВИДЕО)
16:23 По ВСУ ударили из пушек: есть раненые
16:18 Массовое сокращение чиновников в регионах Украины без альтернативы - нарушение конституционных прав, - Ирина Верещук (ВИДЕО)
15:59 Украинцам могут разрешить менять отчество
15:27 В Украине госбанки увеличили прибыль вдвое
15:23 В США родители-веганы заморили маленького сына голодом
15:04 Сторожевые катера ОСЕА для ГПС Украины: взгляд с близка, - Злой Одессит
15:00 Пентагон придумал, как избавить истребители F-35 от турецких компонентов
14:40 Полиция в недоумении: жителям британской деревни уже 5 лет подбрасывают пакеты с деньгами
14:29 Синоптики: В Украине ожидается существенное похолодание
14:20 Стало известно, какая отрасль больше всего пострадает от роста производства электромобилей
14:12 Моя цель - чтобы права бизнеса были защищены - Алексей Гончарук
14:08 Киевский метрополитен отчитался о ходе строительства метро на Виноградарь
14:00 Европа получит свою собственную ракету-убийцу
13:48 Предприятия ДТЭК в 2018 г. снизили выбросы в атмосферу на 10% - данные Минэнерго
13:40 Принц Уильям и Кейт Миддлтон в роскошном платье посетили благотворительное шоу в Лондоне (ФОТО)
13:23 Возвращение кораблей поможет выполнению Минских соглашений, – Генсек НАТО
13:20 Киев начали подготавливать к Новому году: где появится праздничная иллюминация
13:00 Сильный снегопад в Австрии отрезал от цивилизации несколько деревень
12:58 Атака на ВСУ с беспилотника: Озвучен вопиющий нюанс
12:57 В Киеве загорелся хостел, - ГСЧС
12:53 Преступление - это импорт электроэнергии из РФ, а не драка Геруса и Ляшко, - нардеп
12:47 Качество воздуха в столице: в пределах нормы только один район Киева
12:45 На недавно отремонтированной станции столичного метро уже начала отваливаться плитка (ФОТО)
12:30 Животные, которые оказались под угрозой исчезновения в последнее десятилетие (ФОТО)
12:29 Американцы разогнали трактор до рекордной скорости и попали в Книгу Гиннеса (ВИДЕО)
12:20 В "Нафтогазе" раскрыли подробности переговоров с ЕС по газу из РФ
12:17 Тимошенко принесла список своих людей на "сладкие" места: Зеленский сделал заявление о Тимошенко
12:15 Эксперты назвали автомобили, которые в Украине обслуживать дешевле всего
12:00 В Германии дети вытащили из водоема снаряды времен Второй мировой войны
12:00 Рекордные запасы: Украина этой зимой без транзита не замерзнет, - Оржель
11:56 Американец получит 600 тысяч долларов компенсации: он провел в тюрьме 12 лет за ограбления, которых не совершал
11:19 Таинственный побег: В Украину из России бежал крупный чиновник
11:13 "Это неправильно": Экс-госсекретарь США раскритиковал Трампа за "украинское дело"
10:57 Boeing 737 потерял статус самого популярного лайнера в мире. Теперь это A320
10:36 Украинцы смогут обналичивать банковские карты в магазинах, кафе и ресторанах
10:11 С завтрашнего дня водителей ждёт новый штраф
10:02 В РФ пояснили, почему Путин может пойти на деэскалацию на Донбассе
10:00 Ситуация на рынке недвижимости: Что будет с ценами на квартиры в Украине
09:56 Суд обязал провайдеров заблокировать десятки сайтов. В чём суть?
09:47 Стала известна причина роста и падения цен на овощи и фрукты
08:20 Путин испугался Гааги
08:10 Крушение индийского истребителя МиГ-29 засняли на камеру (ВИДЕО)
08:07 Массированная атака с использованием всех возможных средств: Какой будет война между РФ и США
08:00 "Опомнитесь и прекратите преступления": Епифаний выступил с обращением из-за Крыма
07:30 Стало известно о необычном способе подзарядки электромобиля (ВИДЕО)
07:27 Турция пригрозила возобновить военную операцию в Сирии
07:15 Инженеры General Electric подготовили Boeing 777X к испытаниям
07:00 "Киев в смартфоне": пользователей начнут оповещать, где в городе проходят дорожные работы
06:35 Полученное от Газпрома предложение по транзиту неприемлемо, - глава Минэкоэнерго
18.11.2019 г.
23:52 10-летняя девочка шокировала родителей списком желаний на Рождество
Все новости »

Массовое сокращение чиновников в регионах Украины без альтернативы — нарушение конституционных прав, — Ирина Верещук (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Массовое сокращение чиновников в регионах Украины без альтернативы - нарушение конституционных прав, - Ирина Верещук (ВИДЕО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

Масштабное сокращение чиновников районных государственных администраций Кабмином Гончарука без альтернативы по их трудоустройству лишает людей права на труд, которое прописано в Конституции Украины. Об этом заявила депутат от фракции «Слуга народа», Ирина Верещук.

По ее словам, государство обязано предоставить качественные программы переквалификации тем десяткам тысяч госслужащих, которые окажутся на улице вследствие инициатив Президента Зеленского, информирует enovosty.com/news.

«Мы должны понимать, какие существуют программы адаптации уволенных госслужащих, переобучение, которые таких людей не просто выбрасывают на улицу, а пытаются защитить. Если это программы переквалификации, давайте их внедрять. Если мы говорим о служащих в РГА (районных госадминистрациях), которые, якобы, найдут себя в ОТГ, то я в это — не верю. В ОТГ есть свой укомплектований штат и говорить, что это легко будет сделать, нет. Если мы будет только сокращать и не предлагать ничего взамен — это плохо закончится», — подчеркнула Верещук.

Напомним, в конце октября Президент Зеленский поставил задание правительству сократить расходы бюджета на содержание чиновников на 10%.

Читайте: Москва не хочет встречи в Нормандском формате, - Ирина Верещук (ВИДЕО)

В свою очередь, Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил, что в Украине сократят штат районных государственных администраций на 18 449 позиций.

Сторонники массовых чиновничьих сокращений говорят, что решать вопрос радикально нужно было уже давно. Дескать, многие попросту «просиживают штаны» в государственных кабинетах, а то и вовсе строят разного рода коррупционные схемы. И при этом получают зарплаты из бюджета, за счет остальных налогоплательщиков.

Противники такой «зачистки» чиновничьего госаппарата в регионах убеждены, что такие сокращения в маленьких, депрессивных городах подрывают их без того на ладан дышащую местную экономику. Потому что это падение платежеспособного спроса по цепочке: от продуктов до коммуналки. Кроме того, уволенные чиновники массово пойдут в суды.


Автор: Елена Каденко
Посещений: 1796

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Дело «бронежилетов Марченко»: коррупция, политическая расправа или борьба за госзакупки?
Приватизация госпредприятий: как не потерять важные объекты
Итоги дня: Возвращение кораблей, встреча Путина с Зеленским и предложение "Газпрома"
Итоги дня: Скандал вокруг "Слуги народа", взрывы в Балаклее и кощеева игла Трампа
Дифтерия наступает: нас - более 42 млн, вакцин - 6,8 млн. Как уберечься от опасного заболевания
Продажа отечества. Оптом и недорого
Итоги дня: Бюджет 2020, важный документ по Крыму и громкое доказательство против России
Итоги дня: Исторически-скандальный день в Раде, разворот Коломойского и тысячи ракет для ВСУ
Итоги дня: Урожайный рекорд, новые платёжки и серьезный прорыв в Минске
Итоги дня: Обещание референдума, драка сторонников Филарета и союзник Украины в сопротивлении "медведю"
Все статьи


Читайте также

Москва не хочет встречи в Нормандском формате, - Ирина Верещук (ВИДЕО)
 Скандал: Лидера "Слуги народа» Давида Арахамию обвинили в двойном гражданстве: подробности (ВИДЕО)
Украинскую ГТС упаковали в финансовую авантюру, которая лишит нас 3 млрд доходов, - Юлия Тимошенко (ВИДЕО)
 Ирина Верещук сложила полномочия представителя Кабмина в Верховной Раде (ВИДЕО)
Меня исключили из фракции из-за сбора подписей за недоверие генпрокурору Рябошапке, - Руслан Поляков (ВИДЕО)

Армия

Гранатомет РПГ-18 «Муха»
Двухкоординатная когерентно-импульсная РЛС кругового обзора «Дельта»
Бронеавтомобиль AMX-10RC (Франция)
Пулеметно-гранатометный комплекс «Блик-2»
Вся армия    >>

Персоны

Николай
МАЛОМУЖ
Виталий
КОВАЛЬЧУК
Виктор
НАЗАРЕНКО
Оксана
СЫРОЕД
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Качество воздуха в столице: в пределах нормы только один район Киева (6866)

С завтрашнего дня водителей ждёт новый штраф (6788)

Эксперты назвали автомобили, которые в Украине обслуживать дешевле всего (4568)

Принц Уильям и Кейт Миддлтон в роскошном платье посетили благотворительное шоу в Лондоне (ФОТО) (2395)

Крушение индийского истребителя МиГ-29 засняли на камеру (ВИДЕО) (2318)

"Опомнитесь и прекратите преступления": Епифаний выступил с обращением из-за Крыма (2242)

Массовое сокращение чиновников в регионах Украины без альтернативы - нарушение конституционных прав, - Ирина Верещук (ВИДЕО) (1773)

Таинственный побег: В Украину из России бежал крупный чиновник (1707)

Стало известно, какая отрасль больше всего пострадает от роста производства электромобилей (1695)

Путин испугался Гааги (1535)

Последние новости в соцсетях

Публикации

Инвестициям здесь не место

Сергей Кафтя: «Сегодня в «Акварелях» комфортнее жить, чем в большинстве ЖК Киева»

Мнения
Майдан в Гонконге путинским рабам не понять

Майдан в Гонконге путинским рабам не понять

Российская пропаганда и ее агентура в Украине много лет поносит Майдан, вдалбливает, что свобода ничего не стоит, что за права человека не стоит драться, ...
Новости компаний

Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — один из самых перспективных и масштабных проектов во всей Киевской области

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника




Продажа отечества



help

bigmir)net TOP 100

Фото недели

Примеры рекламы, которая пробуждает эмоции

Все фото »

 