Массовое сокращение чиновников в регионах Украины без альтернативы — нарушение конституционных прав, — Ирина Верещук (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Массовое сокращение чиновников в регионах Украины без альтернативы - нарушение конституционных прав, - Ирина Верещук (ВИДЕО) Массовое сокращение чиновников в регионах Украины без альтернативы - нарушение конституционных прав, - Ирина Верещук (ВИДЕО)

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Масштабное сокращение чиновников районных государственных администраций Кабмином Гончарука без альтернативы по их трудоустройству лишает людей права на труд, которое прописано в Конституции Украины. Об этом заявила депутат от фракции «Слуга народа», Ирина Верещук.

По ее словам, государство обязано предоставить качественные программы переквалификации тем десяткам тысяч госслужащих, которые окажутся на улице вследствие инициатив Президента Зеленского, информирует enovosty.com/news.

«Мы должны понимать, какие существуют программы адаптации уволенных госслужащих, переобучение, которые таких людей не просто выбрасывают на улицу, а пытаются защитить. Если это программы переквалификации, давайте их внедрять. Если мы говорим о служащих в РГА (районных госадминистрациях), которые, якобы, найдут себя в ОТГ, то я в это — не верю. В ОТГ есть свой укомплектований штат и говорить, что это легко будет сделать, нет. Если мы будет только сокращать и не предлагать ничего взамен — это плохо закончится», — подчеркнула Верещук.

Напомним, в конце октября Президент Зеленский поставил задание правительству сократить расходы бюджета на содержание чиновников на 10%.

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В свою очередь, Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил, что в Украине сократят штат районных государственных администраций на 18 449 позиций.

Сторонники массовых чиновничьих сокращений говорят, что решать вопрос радикально нужно было уже давно. Дескать, многие попросту «просиживают штаны» в государственных кабинетах, а то и вовсе строят разного рода коррупционные схемы. И при этом получают зарплаты из бюджета, за счет остальных налогоплательщиков.

Противники такой «зачистки» чиновничьего госаппарата в регионах убеждены, что такие сокращения в маленьких, депрессивных городах подрывают их без того на ладан дышащую местную экономику. Потому что это падение платежеспособного спроса по цепочке: от продуктов до коммуналки. Кроме того, уволенные чиновники массово пойдут в суды.