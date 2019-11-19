Даниил Гетманцев готов сдать друзей-коррупционеров без вознаграждения (ВИДЕО)

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Народный депутат из фракции «Слуга народа» Даниил Гетманцев заявил, что готов сообщать в правоохранительные органы о фактах коррупции, даже если речь идёт о его друзьях и однопартийцах. Депутат также уточнил, что вознаграждение, положенное ему по закону, не возьмёт.

Нардеп убеждён, что коррупция, которая сегодня пронизала все ветви власти и практически все отрасли экономики Украины, должна быть искоренена, в том числе и с помощью такого весомого инструмента, как недавно подписанный президентом Зеленским закон «Об обличителях» тех гражданах, которые за денежное вознаграждение, готовы сообщать о фактах коррупции в правоохранительные органы. , информирует enovosty.com/news.

«Коррупция — это такое явление, которое не существует автономно, оно пронизывает собой прежде всего государственный аппарат. Ведь рыба гниет с головы и распространяется дальше на все общество. Коррупция пронизала собой все отрасли нашей экономики. Есть отрасли, которые в большей степени подвержены коррупции, например, производство спирта. Мы знаем, что 50% этой отрасли находится в тени. И, к примеру, телеком отрасль: здесь большая часть отрасли находится на светлой стороне экономики», — рассказал Гетманцев.

Напомним, Закон относительно обличителей коррупции опубликовали 16 ноября в газете «Голос Украины».

Документ определяет правовой статус обличителей коррупционных преступлений — лиц, которые сообщили о совершении коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, а также устанавливает права, гарантии и механизмы защиты этих лиц.

Подписанный Зеленским закон обеспечит создание новой эффективной системы предотвращения коррупции на основе международных стандартов, что будет способствовать снижению уровня коррупции в государстве, а следовательно — развития экономики и повышению благосостояния граждан, отметили ранее в Офисе президента.

Добавим, что закон вступает в силу с 1 января 2020 года.