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Американский генерал рассказал, кто в Европе способен остановить Россию

Главная » Последние новости » Политические новости » Американский генерал рассказал, кто в Европе способен остановить Россию
 
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Только Германия может повлиять на поведение Российской Федерации

В Европе есть страна, которая может изменить действия РФ на международной арене, но только в случае, если в этом поединке будет не одинока. Такое мнение выразил генерал США Бен Ходжес.

Военный считает, что Германия — главный союзник Соединенных Штатов Америки в Европе и единственная страна, которая в силах кардинально изменить ситуацию на международной арене. Вместе с тем, помочь с этим должны в Украине, Турции и Грузии, которые должны объединиться, чтобы наказать РФ за все нарушения в черноморской акватории. Эти страны должны признать, что проход суден из аннексированного крымского полуострова вне закона и последовательно привлекать Россию к ответственности за эти нарушения. , информирует enovosty.com/news.

В такой ситуации ключевую роль должен сыграть Берлин, так как Германия является единственной страной, которая может повлиять на Россию.

Кроме того, по мнению российского генерала, НАТО непременно должно обеспечить присутствие кораблей в Черноморском регионе, так как что это в первую очередь о неравнодушии к будущему Украины. В РФ должны постоянно переживать о том, что по Севастополю могут ударить американцы или британцы.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 1422

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