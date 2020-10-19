Сергей Фурса: Опрос Зеленского — это демонстрация популизма и пиара перед выборами (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Сергей Фурса: Опрос Зеленского — это демонстрация популизма и пиара перед выборами (ВИДЕО) Сергей Фурса: Опрос Зеленского — это демонстрация популизма и пиара перед выборами (ВИДЕО)

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Инвестиционный банкир Сергей Фурса рассказал почему всеукраинский опрос, инициированный Зеленским, далек от международных принципов демократии. Почему народовластие — это утопия и попытка нынешней власти подменить европейские демократические основы, стандарты и ценности на суррогат в виде дешевого популизма и предвыборного пиара.

Фурса убежден, что нынешний опрос Зеленского не более чем попытка власти привлечь к себе внимание. А набор вопросов просто случайная комбинация букв, которая к тому же не имеет юридической силы, информирует enovosty.com/news.

«Мой любимый вопрос о Будапештском меморандуме. После него нам не хватает только вопроса, а где же золото Полуботка и согласны ли украинцы, чтобы нам его вернули вместе со всей банковской системой Британии», — заявил Фурса.

По его мнению, в истории со всеукраинским опросом есть еще один важный аспект, на который надо обратить внимание украинскому обществу – это коррупционная составляющая данного опроса, поскольку никто не может дать четкого ответа на важный вопрос, кто является спонсором данного мероприятия.

Кроме того, по словам Фурсы, инициатива Президента задать вопросы гражданам, в которых они не компетентны — довольно опасный прецедент, поскольку идея прямого народовластия далека от истинных демократических процессов. Успешные демократические страны работают через институты. Институт парламентаризма, институт Национального банка, силовые органы.

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«Когда государство в лице Президента по любому поводу, тем более по вопросам, в которых население попросту некомпетентно, обращается к нему на референдуме, получается просто вариант Венесуэлы. Именно такими псевдодемократическими инструментами разрушал экономику Венесуэлы Уго Чавес. С такими вещами крайне опасно заигрывать. Мы наблюдаем опасную тенденцию, когда харизматические политики получают максимальный контроль на всех уровнях власти, пытаются нивелировать значение государственных институтов, провозгласив себя и народ единственной властью в стране», — убежден инвестиционный банкир.