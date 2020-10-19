Сергей Фурса: Опрос Зеленского — это демонстрация популизма и пиара перед выборами (ВИДЕО)

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Политические новости

19.10.2020 г.
12:55Сергей Фурса: Опрос Зеленского — это демонстрация популизма и пиара перед выборами (ВИДЕО)
11:56Так называемый общенациональный опрос Зеленского – дешевый пиар-ход с целью преступного манипулирования общественным мнением – Медведчук
18.10.2020 г.
20:56Политолог рассказал о предателях в команде Медведчука (ВИДЕО)
16.10.2020 г.
21:39Украина заинтересована в совместном с Турцией производстве беспилотников
19:19Украина и Турция подписали новое военное соглашение
11:37Дмитрий Гордон опустился до мочилова оппонентов Виталия Кличко на грядущих выборах, - блогер
11:11Генерал ВСУ сравнил мощность российской и украинской армии
Все политические новости

Аналитика

19.10.2020

Don against Joe. Трамписты и байденисты уже стреляют друг друга

Don against Joe. Трамписты и байденисты уже стреляют друг друга
Разгул демократии в Америке не только набирает обороты, но и обретает новые формы. Началось все, напомним, антирасистскими выступлениями BLM (Black lives ...
19.10.2020

Сергей Фурса: Опрос Зеленского – это коррупционная история и опасный популизм по типу Венесуэлы

Сергей Фурса: Опрос Зеленского – это коррупционная история и опасный популизм по типу Венесуэлы
Почему всеукраинский опрос может иметь долгоиграющие негативные последствия для Зеленского и чем это чревато для страны в целом, готов ли инвестор вкладывать ...
16.10.2020

Вадим Карасев: Местные выборы моделируют возможную досрочную избирательную кампанию Верховной Рады Украины

Вадим Карасев: Местные выборы моделируют возможную досрочную избирательную кампанию Верховной Рады Украины
В следующее воскресенье, 25 октября, украинцы должны избирать новую власть на местах. Однако ввиду эпидемии коронавируса явка на избирательных участках ...

Последние новости

19.10.2020 г.
14:25 Украинским полярникам первый раз за 20 лет подняли зарплату. Сколько теперь получают?
14:20 На вооружении ВСУ появится первый отечественный мультикоптер Windhover (ВИДЕО)
14:18 Россия и ОПЕК угодили в ковидную ловушку, - СМИ
14:01 Последовательное заболевание гриппом и COVID-19 может привести к осложнениям - исследование
14:00 В Минэкономики рассказали, как проходит уборочная кампания в Украине
13:40 Стало известно, пойдут ли украинские дети в школы с ноября
13:03 В США показали огневые испытания новейшей системы ПВО ближнего действия (ВИДЕО)
12:59 Астрономы нашли заснеженные горы на Плутоне
12:55 Сергей Фурса: Опрос Зеленского — это демонстрация популизма и пиара перед выборами (ВИДЕО)
12:48 NASA поручило Nokia обеспечить 4G-связь на Луне
12:30 Конкурировать все сложнее: в Украине импорт сыра в 10 раз превзошел экспорт
12:19 Армия США начинает оценку прототипов танков ‘Light tank’
11:56 Так называемый общенациональный опрос Зеленского – дешевый пиар-ход с целью преступного манипулирования общественным мнением – Медведчук
11:39 Археологи нашли на дне Балтийского моря "космический корабль"
11:29 Китайская экономика ускоряет восстановление, - Associated Press
10:39 В Италии новый рекорд заражений: страна усиливает карантин
10:23 SpaceX запустила на орбиту спутники Starlink
09:58 В Перу нашли гигантское изображение кошки возрастом две тысячи лет (ФОТО)
09:39 США планируют вооружиться новым оружием для сверхдальней стрельбы
09:22 "Учить - да, кровопролитию - нет": Франция чтит память погибшего учителя
08:39 Стало известно, сколько в Украине новых случаев COVID-19
08:19 Девушки устроили сильный дебош в поезде "Львов-Киев" (ВИДЕО)
07:45 ТОП-10 самых дорогих авто, замеченных в Украине
07:16 Опубликованы фото чудовищных последствий засухи в Крыму (ФОТО)
07:00 В «Укравтодоре» рассказали о методах успокоения дорожного движения
06:41 Швейцария ужесточает карантин
06:30 Названы Топ-10 самых популярных семейных внедорожников
06:02 Прогноз погоды в Украине на 19 октября (КАРТА)
18.10.2020 г.
23:17 Минобороны Азербайджана показало захват армянской воинской части (ВИДЕО)
22:58 Штраф за нарушение карантина могут увеличить до 17 000 гривен
22:49 Доверия результатам такого опроса не будет, - Казанский про создание СЭЗ на Донбассе
22:40 Дерзкое ограбление: преступники связали водителя фуры, украли деньги и 21 тонну мяса
22:35 Из-за вспышки COVID-19 "Укрзализныця" прекращает продажу билетов из Ивано-Франковска, Тернополя и Хмельницкого
22:00 Вторая волна COVID-19: Рекордное число заболевших за сутки в Италии
20:56 Политолог рассказал о предателях в команде Медведчука (ВИДЕО)
19:00 Шанхайский университет в Китае запретил студентам спать после 8 утра
18:00 Китай испытывает в Тибете пусковые установки наземных мин
16:45 Вертолет Ми-17 ВМС Мексики совершил аварийную посадку, врезавшись в диспетчерскую вышку в аэропорту (ВИДЕО)
15:30 Airbus представил концепт лёгкого боевого самолёта будущего (ФОТО)
15:00 COVID-19: в США выпустят защитные маски с запахом бекона
14:40 ТОП самых беспроблемных 10-летних автомобилей
14:10 Ученые доказали связь между группой крови и тяжестью симптомов COVID-19
14:05 Беларусь не сдается: на кургане Мицкевича оппозиционеры развернули огромный флаг (ФОТО)
13:55 Дожди уйдут, но похолодание продолжится: какой будет погода в Украине на следующей неделе
13:44 Украинским водителям напомнили о еще одном штрафе
12:00 ВВС США обнародовали характеристики гиперзвуковой ракеты ARRW
11:30 Украинцам объяснили, как различить симптомы среднего и средне-тяжелого течения COVID-19
09:00 Украинцам дали рекомендации, как лечиться от коронавируса дома
08:30 Киев ушел под воду: машины плавают и тонут, а спецтехника работает в усиленном режиме
08:00 Новейший «керамический» вертолетный двигатель будет готов уже в 2020 году
07:30 Украшений на $400 тысяч: новые официальные портреты Меган Маркл и принца Гарри (ФОТО)
07:00 Экс-министр экономики рассказал, у кого во время пандемии увеличились доходы
17.10.2020 г.
21:01 Покровитель интернета: в Италии состоялась торжественная церемония беатификации 15-летнего Карло Акутиса
20:15 Появилось видео разрушений после сильной бури, которая пронеслась в Кропивницком (ВИДЕО)
19:36 Эрдоган: Турция обнаружила крупные запасы газа в Черном море
19:09 Комиссия горсовета Одессы проголосовала за переименование проспекта Небесной Сотни в проспект Жукова
18:47 В Украине за сутки госпитализировали почти 1100 больных COVID-19 - Минздрав
18:40 Мужчину, который напал на волонтера и нанес 8 ножевых ранений, арестовали - прокуратура
11:56 Минские соглашения подписывали "под дулом у виска", - Резников
10:57 Опрос Зеленского оплатят меценаты средствами "украинского происхождения", - Кравчук
Все новости »

Сергей Фурса: Опрос Зеленского — это демонстрация популизма и пиара перед выборами (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Сергей Фурса: Опрос Зеленского — это демонстрация популизма и пиара перед выборами (ВИДЕО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

Инвестиционный банкир Сергей Фурса рассказал почему всеукраинский опрос, инициированный Зеленским, далек от международных принципов демократии. Почему народовластие — это утопия и попытка нынешней власти подменить европейские демократические основы, стандарты и ценности на суррогат в виде дешевого популизма и предвыборного пиара.

Фурса убежден, что нынешний опрос Зеленского не более чем попытка власти привлечь к себе внимание. А набор вопросов просто случайная комбинация букв, которая к тому же не имеет юридической силы, информирует enovosty.com/news.

«Мой любимый вопрос о Будапештском меморандуме. После него нам не хватает только вопроса, а где же золото Полуботка и согласны ли украинцы, чтобы нам его вернули вместе со всей банковской системой Британии», — заявил Фурса.

По его мнению, в истории со всеукраинским опросом есть еще один важный аспект, на который надо обратить внимание украинскому обществу – это коррупционная составляющая данного опроса, поскольку никто не может дать четкого ответа на важный вопрос, кто является спонсором данного мероприятия.

Кроме того, по словам Фурсы, инициатива Президента задать вопросы гражданам, в которых они не компетентны — довольно опасный прецедент, поскольку идея прямого народовластия далека от истинных демократических процессов. Успешные демократические страны работают через институты. Институт парламентаризма, институт Национального банка, силовые органы.

Читайте: Столтенберг призвал Грузию ускорить подготовку к вступлению в НАТО

«Когда государство в лице Президента по любому поводу, тем более по вопросам, в которых население попросту некомпетентно, обращается к нему на референдуме, получается просто вариант Венесуэлы. Именно такими псевдодемократическими инструментами разрушал экономику Венесуэлы Уго Чавес. С такими вещами крайне опасно заигрывать. Мы наблюдаем опасную тенденцию, когда харизматические политики получают максимальный контроль на всех уровнях власти, пытаются нивелировать значение государственных институтов, провозгласив себя и народ единственной властью в стране», — убежден инвестиционный банкир.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 240

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Don against Joe. Трамписты и байденисты уже стреляют друг друга
Сергей Фурса: Опрос Зеленского – это коррупционная история и опасный популизм по типу Венесуэлы
Вадим Карасев: Местные выборы моделируют возможную досрочную избирательную кампанию Верховной Рады Украины
Майдан в Кыргызстане: "Кыргыз-буза" - третья серия
Олег Саакян: Местные выборы это битва не только за земельный ресурс, но и за прямые финансовые ресурсы и возможности ими распоряжаться
Новый Карабахский взрыв: кому это выгодно, причины и последствия
Итоги сентября: Коронавирусная стратегия мира, предчувствие большой войны и тучи над Америкой
Безвизовый режим с ЕС: чем грозит желание Банковой контролировать САП
Падение промышленного производства в Украине: разрушители машин или Страсти по локализации
Бюджет-2021: на что вырастут расходы и чем закроют "дыру" в бюджете
Все статьи







Читайте также

Сергей Фурса: Опрос Зеленского – это коррупционная история и опасный популизм по типу Венесуэлы
 Доверия результатам такого опроса не будет, - Казанский про создание СЭЗ на Донбассе
Столтенберг призвал Грузию ускорить подготовку к вступлению в НАТО
 Демократическому транзиту Беларуси может помешать прямая российская интервенция, - Эйдман
Сергей Фурса: Украинская власть готовится «кинуть» МВФ и привести страну к дефолту
 Вмешиваясь в работу НБУ, Верховная Рада может сорвать сотрудничество с МВФ и толкнуть страну к дефолту, - Фурса
Эксперт пояснил, почему Рада приняла антиколомойский закон

Политические новости

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Генерал ВСУ сравнил мощность российской и украинской армии (5838)

Эксперты: Именно Виталий Захарченко может стать ключевым переговорщиком по разрешению конфликта на Донбассе (1636)

Майдан в Кыргызстане: "Кыргыз-буза" - третья серия (1351)

19 дней до выборов: Кремль и Трамп пытаются повторить трюк 2016 года, - Пономарь (1323)

Выборы в США: Байден назвал приоритеты для Украины в случае своей победы (1039)

Вадим Карасев: Местные выборы моделируют возможную досрочную избирательную кампанию Верховной Рады Украины (1038)

Россия намерена достроить "Северный поток – 2": одно судно ушло, три пришли, – СМИ (1011)

Украинцам открыли новые страны для путешествий (992)

ЕС нанес санкционный удар по РФ. В "черном списке" глава ФСБ (926)

Политолог рассказал о предателях в команде Медведчука (ВИДЕО) (905)

Армия

Комплекс радиоподавления линий управления авиацией «Лиман»
Вертолет Sikorsky Aircraft MH-60G «Pave Hawk» (США)
Бронеавтомобиль AMX-10RC (Франция)
Боевой дистанционно управляемый многофункциональный комплекс «Пиранья»
Вся армия    >>

Персоны

Ставицкий
Эдуард
Павловский
Андрей
Насиров
Роман
Грынив
Игорь
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Михаил Волынец и его профсоюзный бизнес

Закат латифундиста Вадима Нестеренко: долги и уголовные дела «похоронят» Ristone Holdings?

Вагонным фарцовщикам – приготовиться!


Мнения
Россия потеряла Европу
Лилия Шевцова

Россия потеряла Европу

Кремль не оставил Европе выбора, заставляя ее выйти из угла и вспомнить о своих генах. Россия потеряла Европу
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

На Украину надвигается мощный циклон (10888)

Цены на подержанные авто из США и Европы резко упали (9698)

"Знак свыше": в Мексике на асфальте вдруг проявилась икона, нарисованная мелками 13 лет назад (8828)





работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube


Банковская тайна


help



Фото недели

Все фото »

bigmir)net TOP 100

 