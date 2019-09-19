«Будете убегать по «Крымскому мосту»: Журналист затроллил пропагандиста РФ (ВИДЕО)
Корреспондент телеканала ATR Олег Борисов в прямом эфире потроллил журналиста российского пропагандистского телеканала «Крым 24».
Видео было выложено в сети. Это произошло в кулуарах на совещании ОБСЕ по правам человека, информирует enovosty.com/news.
Российский журналист сначала вступил в словесную перепалку с корреспондентом телеканала ATR, а затем попытался убежать от неудобных вопросов.
«Сколько стоит быть рабом в стране?» – спросил представитель крымскотатарского телеканала. Россиянин ответил колкостью, а затем презентовал коллеге монету с Крымским мостом.
В конце диалога украинский журналист сказал ему, что именно по Крымскому мосту россияне будут возвращаться обратно в Россию.
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«Крымский мост», спасибо вам за него огромное, вы будете по нему возвращаться обратно туда. Мы на эту камеру с удовольствием снимем, как вы все будете бежать из Крыма, и как туда будут возвращаться все те, кто сейчас депортирован», – отметил журналист.