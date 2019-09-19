Александр Лазарев рассказал о влиянии увеличения объемов помощи США на ситуацию на Донбассе

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что в следующем году увеличатся объемы помощи, которую выделяют США для сферы безопасности Украины

С вопросом относительно влияния увеличения объемов финансовой помощи на ситуацию на Донбассе «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному политологу, аналитику Фонда «Украинская политика» Александру Лазареву, информирует enovosty.com/news.

Александр Лазарев сообщает, что на Донбассе происходит ситуативный и местечковый конфликт для зарабатывания денег военно-промышленного комплекса США

«Они таким образом стимулируют выплату взносов в НАТО. Например, за последний год объем взносов в НАТО увеличился на 3,9%. Они выигрывают конкурентную борьбу среди европейцев на рынке военно-промышленного комплекса и таким образом, пугая Россией, воздействуют на европейскую экономику, даже с теми же энергоресурсами.

Вот недавний пример с Польшей, когда они решили запретить пропуск газа по одной из веток газопровода «Северного потока-1» OPAL. Россия автоматически начала запускать те же объемы по второй ветке «Северного потока-1″ NEL. А Европейский союз от этого потерял финансовые средства, а именно, стоимость газа выросла на 7%. Европейская промышленность получила более дорогие энергоресурсы, что наносит вред формированию конечной стоимости продукта.

Эти все частности на самом деле не имеют никакого значения в донбасском конфликте, но донбасский вопрос в последние два года используется американскими протекционистами именно для того, чтобы европейскую экономику чуть-чуть выбить с рынка. Вот поэтому донбасский кризис с недавних пор лоббировался именно американскими протекционистами, и РФ получала от этого тоже определенную прибыль. Но сейчас РФ гораздо выгоднее закончить этот кризис, так как существует определенный императив. Американцы тоже на это согласились и не продолжают больше лобби», — сообщает политолог