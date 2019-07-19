Внезапное возвращение «Вконтакте» и «Русской весны». В чем суть?

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Сегодня украинцев удивила новость о том, что социальная сеть «Вконтакте», запрещенная в Украине, опять доступна для пользователей

Некоторые провайдеры в Украине решили вернуть украинцам доступ к запрещенным социальным сетям и некоторым сайтам. Так, «Доменет и «Воля» позволяют заходить на сайты, которые ранее были заблокированы на территории нашей страны. А вот столичные пользователи «Воли» отмечают, что не могут пользоваться ранее популярной соцсетью, информирует enovosty.com/news.

Более того, сегодня украинцы (в частности — жители столицы) могут заходить на пропагандистские ресурсы, такие как «РИА Новости», ТАСС, НТВ и даже «Русская весна».

Оператор «Воля» заявили украинским журналистам о том, что выполняют законодательство Украины и в последнее время ничего не меняли. Кроме того, там пообещали разобраться с вопросом и выяснить, почему запрещенные сайты стали доступными.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Инстаграме подумывают над тем, чтобы скрывать лайки.

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