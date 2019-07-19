«Рада слаба на голову, а Мураев «стреляет холостыми»: Притула выделился сильной речью (ВИДЕО)

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Щоумен и кандидат от «Голоса» Сергей Притула опять потроллил Мураева в эфире ток-шоу на 1+1 «Право на владу»

Сергей Притула в прямом эфире ток-шоу «Право на владу» отметил, что в списках «ЕС», партии «Гройсмана» и в «Слуге народа» есть нормальные люди. К тому же, он отметил, что в прошлом созыве также было много приличных людей, но в целом «Рада слаба на голову». «Где та сосна с которой не разминулись наши депутаты? В стране ввели военное положение, а депутаты поехали кататься в Альпах. Как такое может быть в воюющей стране? Это законодательный орган, который в это время должен быть на месте», информирует enovosty.com/news.

Кроме того, он опять колко поддел Мураева. Ранее лидер «Оппозиционного блога» пытался подчеркнуть некомпетентность Притулы, рассказав о том, с чего начинал шоумен. На то кандидат от «Голоса» заявил, что ему «отец не мог дать нефтеперерабатывающий бизнес смолоду».