«Акт SAILORS»: Как США накажет российских ФСБ-шников за украинских моряков. Подробности грядущего удара

Главная » Последние новости » Политические новости » "Акт SAILORS": Как США накажет российских ФСБ-шников за украинских моряков. Подробности грядущего удара "Акт SAILORS": Как США накажет российских ФСБ-шников за украинских моряков. Подробности грядущего удара

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Соединенные Штаты Америки неоднократно требовали освободить украинских моряков из плена

В Конгресс Соединенных Штатов Америки внесен проект закона о санкциях против Российской Федерации. Причина — захват 24 моряков в Керченском проливе прошлой осенью. Так, двухпартийная группа американских законодателей, которые отвечают за украинские вопросы, представила законодательство. В нем предусмотрено наказание, которое должны понести сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации за участие в захвате членов экипажа в плен в прошлом ноябре, информирует enovosty.com/news.

Вчера, 18 июля, четыре конгрессмена отметили, что акт SAILORS должны применить к 24 старшим сотрудникам ФСБ, а также — к их близким соратникам. Демократы Майк Куигли и Марси Каптур с республиканцами Энди Харрис и Брайан Фитцпатрик считают, что «США и ка и ранее решительно осуждают опасное нападение Российской Федерации на украинский ВМФ, а главное — за задержание 24 украинских моряков». Законодатели назвали такое происшествие еще одним финальный шагом в серии злонамеренных шагов, сделанных российской стороной, которая пытается подрывать демократию в Украине, нарушают международный порядок, который основа на четких правилах.