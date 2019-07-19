РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Политические новости

19.07.2019 г.
13:23Зеленский рассказал, на кого готов обменять Вышинского
12:41Внезапное возвращение "Вконтакте" и "Русской весны". В чем суть?
10:45Дмитрий Быков спрогнозировал, как уйдет Путин
10:07Цель Кремля очевидна: Чем может обернуться "война паспортов" между Путиным и Зеленским, - мнение
09:59Впечатляющая мощь патрона и простота: В Украине разработали крупнокалиберную винтовку «Тиранозавр»
09:37"Акт SAILORS": Как США накажет российских ФСБ-шников за украинских моряков. Подробности грядущего удара
08:45Боевики получили жесткую ответку от ВСУ за смерть украинского военного
Все политические новости

Аналитика

18.07.2019

Итоги дня: Ответка Зеленского Путину, российское вмешательство в выборы и полная тишина на Донбассе

Итоги дня: Ответка Зеленского Путину, российское вмешательство в выборы и полная тишина на Донбассе
Зеленский дал гражданство иностранцам, которые воевали на Донбассе, СБУ пресекла операцию российских спецслужб по вмешательству в выборы в Украине, а ...
18.07.2019

Тарас Чорновил: Закончилась эпоха жадности, пришла эпоха жлобства

Тарас Чорновил: Закончилась эпоха жадности, пришла эпоха жлобства
Уже в это воскресенье в Украине пройдут внеочередные выборы в Верховную Раду (ВР), на которых настаивал президент Владимир Зеленский в день своей инаугурации ...
17.07.2019

Итоги дня: Телемост Украина - Грузия, Мей против Путина и российские паспорта для ОРДЛО

Итоги дня: Телемост Украина - Грузия, Мей против Путина и российские паспорта для ОРДЛО
Между Украиной и Грузией состоялся телемост, российский суд продлил арест украинским морякам, Тереза Мэй в прощальной речи набросилась с обвинениями ...

Последние новости

19.07.2019 г.
14:42 В Конгрессе США изгнали "духов раздора" (ВИДЕО)
13:35 Медики: чем полезен клюквенный сок
13:35 Меркель сделала откровенное заявление о своем здоровье
13:23 Зеленский рассказал, на кого готов обменять Вышинского
12:45 В Антарктиде найдена пропавшая ранее секретная военная база
12:41 Внезапное возвращение "Вконтакте" и "Русской весны". В чем суть?
12:05 Ученые рассказали, какие продукты садят зрение
11:59 Зарплату учителям могут повысить за счет других бюджетников
11:18 Наказание за буллинг: Украинского школьника оштрафовали на 100 тысяч гривен
11:17 Назвали стоимость летней продуктовой корзины
11:02 Кремль провоцирует протесты
10:52 В Украине открыли доступ к Вконтакте
10:50 Цены на ячмень в Украине сильно изменятся
10:45 Дмитрий Быков спрогнозировал, как уйдет Путин
10:17 У Трампа приняли закон о двукратном повышении минимальной зарплаты
10:07 Цель Кремля очевидна: Чем может обернуться "война паспортов" между Путиным и Зеленским, - мнение
09:59 Впечатляющая мощь патрона и простота: В Украине разработали крупнокалиберную винтовку «Тиранозавр»
09:57 Стало известно, о чем договорились Путин и Лукашенко
09:50 В Москве экстренно госпитализирована известная актриса
09:37 "Акт SAILORS": Как США накажет российских ФСБ-шников за украинских моряков. Подробности грядущего удара
09:31 Путинхамон: что готовит Кремль к думским выборам-2021
09:27 “Грязная нефть” может обернуться для России самодельным эмбарго, - "Злой одессит"
09:04 Сколько украинцы будут отдыхать в августе
08:50 Польша проведет мероприятия по случаю начала Второй мировой без Путина
08:45 Боевики получили жесткую ответку от ВСУ за смерть украинского военного
08:43 "Продаж ни у кого нет": В Крыму разозлились на туристов из России
08:41 Трамп готовит санкции против 24 сотрудников ФСБ
08:41 "Потому мы продержались в те тяжелые годы" : Невероятный патриотизм ВСУ привел украинцев в восторг
08:31 В тысячу раз опаснее Чернобыля и Фукусимы: Стало известно страшном месте с повышенной радиацией
08:25 "Рада слаба на голову, а Мураев "стреляет холостыми": Притула выделился сильной речью (ВИДЕО)
08:08 Путин получил удар в спину от поляков
00:07 Бейонсе представила клип на саундтрек к фильму "Король Лев", в котором сняла свою дочь (ВИДЕО)
18.07.2019 г.
23:37 Прототип беспилотного аэротакси представили в Испании (ФОТО)
23:00 Выяснилось, что активированный уголь вреден для здоровья
22:58 Кокаин вместо стирального порошка обнаружили в бразильском супермаркете
22:52 Технологии будущего: Илон Маск представил чип для чтения мыслей
22:30 Ученые обнаружили золотую вершину древней египетской пирамиды
22:00 Авиационное ракетное вооружение прошло испытание на Волыни
21:30 На импорт дизтоплива из России будут введены спецпошлины
21:00 В столице зафиксировали температурный антирекорд
20:58 The New York Times: В Париже возле сгоревшего собора Нотр-Дам обнаружен высокий уровень свинца
20:43 На Урале нарисовали граффити с карточными королями - Путиным, Медведевым, Песковым и патриархом Кириллом (ФОТО)
20:32 Associated Press: В США опасаются, что иранские майнеры биткоинов могут обойти американские санкции
20:30 Опубликовали список частных клиник, где можно лечится бесплатно
20:25 Названы популярные ягоды, в которых могут накапливаться радионуклиды
20:13 Из обещанных крупных пожертвований не было заплачено ни цента, - пресс-секретарь собора Нотр-Дам
20:00 Определен возраст, когда женщины наиболее привлекательны
19:56 Помпео назвал отношение Китая к мусульманскому меньшинству "позором века"
19:42 Оккупанты на Донбассе усилили воздушную разведку
19:30 Ученые назвали самое опасное место на Земле
19:20 Самого влиятельного и неуловимого наркобарона Эль Чапо приговорили к пожизненному заключению
19:15 Установлена причина взрыва космического корабля Crew Dragon
19:08 На Закарпатье разгорелся скандал из-за Венгрии
18:54 Алексей Мушак рассказал о перспективах развития криптовалюты Libra
18:32 Reuters: Количество погибших в пожаре на анимационной студии Японии увеличилось
18:17 С Кевина Спейси сняли обвинение в домогательствах
18:09 Instagram перестал показывать лайки в некоторых странах
17:47 СБУ разоблачила агента ФСБ, передававшего данные о ВСУ российским спецслужбам
17:26 Иран заявил о задержании иностранного танкера в Персидском заливе
17:22 В НБУ объявили о снижении учетной ставки
Все новости »

«Акт SAILORS»: Как США накажет российских ФСБ-шников за украинских моряков. Подробности грядущего удара

Главная » Последние новости » Политические новости » "Акт SAILORS": Как США накажет российских ФСБ-шников за украинских моряков. Подробности грядущего удара
 
Печать Отправить на почту

 

 

Соединенные Штаты Америки неоднократно требовали освободить украинских моряков из плена

В Конгресс Соединенных Штатов Америки внесен проект закона о санкциях против Российской Федерации. Причина — захват 24 моряков в Керченском проливе прошлой осенью. Так, двухпартийная группа американских законодателей, которые отвечают за украинские вопросы, представила законодательство. В нем предусмотрено наказание, которое должны понести сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации за участие в захвате членов экипажа в плен в прошлом ноябре, информирует enovosty.com/news.

Вчера, 18 июля, четыре конгрессмена отметили, что акт SAILORS должны применить к 24 старшим сотрудникам ФСБ, а также — к их близким соратникам. Демократы Майк Куигли и Марси Каптур с республиканцами Энди Харрис и Брайан Фитцпатрик считают, что «США и ка и ранее решительно осуждают опасное нападение Российской Федерации на украинский ВМФ, а главное — за задержание 24 украинских моряков». Законодатели назвали такое происшествие еще одним финальный шагом в серии злонамеренных шагов, сделанных российской стороной, которая пытается подрывать демократию в Украине, нарушают международный порядок, который основа на четких правилах.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 777

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Экономист рассказал, что ожидать от нового парламента
Выборам быть: Верховный суд изменил важное решение
Коломойский получился огненный: Гриценко своим креативом заставил соцсети рыдать
Экономист рассказал, что ожидать от нового парламентаВыборам быть: Верховный суд изменил важное решение"Коломойский получился огненный": Гриценко своим креативом заставил соцсети "рыдать"
Все Выборы

Аналитика

Итоги дня: Ответка Зеленского Путину, российское вмешательство в выборы и полная тишина на Донбассе
Тарас Чорновил: Закончилась эпоха жадности, пришла эпоха жлобства
Итоги дня: Телемост Украина - Грузия, Мей против Путина и российские паспорта для ОРДЛО
Итоги дня: Три проблемы "Укроборонпрома", закон о языке и футляр Зеленского
Итоги дня: Неделя до выборов, санкционный удар по России и снижение цены на газ
Не продавайте землю нашу, мать вашу! Земельный вопрос испортит будущую Раду (Часть третья)
Итоги дня: Троллинг Супрун, итальянский Сенцов и главная санкция против России
Где заправить автомобиль: Вытеснят ли легальные заправки нелегалов?
Итоги дня: Историческое решение Рады 8 созыва, отмена санкций против Януковича и Ко и люстрация ЗЕ
Итоги дня: "Разбор полетов" в Борисполе, "зеленый коридор" в Чернобыле и жесткое требование ЕС по Крыму
Все статьи


Читайте также

Дмитрий Быков спрогнозировал, как уйдет Путин
 “Грязная нефть” может обернуться для России самодельным эмбарго, - "Злой одессит"
Трамп готовит санкции против 24 сотрудников ФСБ
 На импорт дизтоплива из России будут введены спецпошлины
В США протестировали беспилотный огнемет (ВИДЕО)
 Ток-шоу Скабеевой: В ООН резко поставили РФ на место из-за Украины
Историк назвал единственный способ спасти Украину от России
 Турция просит США отказаться от решения об исключении ее из программы F-35
Загрузка...

Армия

Пистолет «Форт-17»
Беспилотный летательный аппарат «Бекас»
Беспилотный летательный аппарат Lockheed Martin Desert Hawk (США)
Беспилотный летательный аппарат Sperwer (Франция)
Вся армия    >>

Персоны

Вадим
НОВИНСКИЙ
Андрей
ПИВОВАРСКИЙ
Роман
НАСИРОВ
Лешек
БАЛЬЦЕРОВИЧ
Все персоны    >>

Публикации

Мандат как спасение, или почему идет в Раду депутат Пашинский

Как изменения в миграционной программе Кипра повлияют на инвесторов: мнения экспертов

Мнения
Путин неудачно поиграл в Хрущева

Путин неудачно поиграл в Хрущева

Если принципиально поставить перед собой такую цель – испугать ежика голой попой вполне даже возможно. И ежик действительно будет в шоке. Возможно переживет ...
Новости компаний

Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — один из самых перспективных и масштабных проектов во всей Киевской области

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника



Рынок земли


Нужна помощь

Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

Фото недели

Кондитерские шедевры от итальянского кондитера

Все фото »

 