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Cимволом Киева стал Биг-Беня: Гончаренко об антиколомойском законе (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Cимволом Киева стал Биг-Беня: Гончаренко об антиколомойском законе (ВИДЕО)
 
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Народный депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко убеждён, что попытки нардепов от фракции «Слуга народа» заблокировать подписание спикером парламента Дмитрием Разумковым и президентом Украины Владимиром Зеленским антиколомойского закона - это явная демонстрация войны между Зеленским и Коломойским, которая присходит уже внутри правящей партии.

Cимволом Киева стал Биг-Беня: Гончаренко об антиколомойском законе (ВИДЕО)

Депутат убеждён что олигарх Коломойский и его лоббисты и группа влияния в партии «Слуга нарда» хотят вернуть Приватбанк в руки олигарха. Сегодняшняя попытка депутатов Дубинского и Полякова обнулить результаты голосования по банковскому закону и не дать спикеру подписать его, явно демонстрируют серьезный раскол внутри правящей фракции, информирует enovosty.com/news.

Но, попытка депутатов аннулировать результаты голосования по банковскому закону не увенчалась успехом, поскольку нардепы в своём большинстве не поддержали два проекта постановлений «Об отмене результатов голосования Верховной Рады Украины от 13 мая 2020 года о принятии во втором чтении и в целом проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности».

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Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
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