Мы большая фракция и все хотят с нами дружить, — Корниенко о возможной коалиции с партией «ЕС» (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Мы большая фракция и все хотят с нами дружить, - Корниенко о возможной коалиции с партией «ЕС» (ВИДЕО) Мы большая фракция и все хотят с нами дружить, - Корниенко о возможной коалиции с партией «ЕС» (ВИДЕО)

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Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что на сегодняшний день нет конкретных договоренностей о расширении коалиции в парламенте, но не исключил любых комбинаций и условий с другими политическими игроками.

«Это нормальный жизненный принцип, когда с мощным политическим игроком все хотят дружить», — заявил Александр Корниенко, комментируя заявления ряда политических сил о начале переговорного процесса по созданию коалиции с монобольшинством в Парламенте, передает собкор Экономических новостей в ВР Украины.

Корниенко пошутил, что в информационном поле каждую неделю появляется информация о переговором процессе с той или иной фракцией Верховной Рады о создании коалиции. Нардеп подчеркнул, что узнаёт о переговорах исключительно из средств массовой информации и подтвердить создание коалиции ни с одной из политических сил пока не может.

«Все пробовали через СМИ с нами поговорить о коалиции. Был этап, когда у «ОПЗЖ» были эти фантазии, была у нас неделя коалиции с партией «Батькивщина», две недели назад — была неделя коалиции с партией «Голос», сейчас уже появилась информация о коалиции с партией «ЕС» на фейсбук странице Ирины Геращенко», — иронично отметил нардеп.

Вместе с тем, Корниенко не исключает возможность создания коалиции на базе принципов и доктрины партии «Слуга народа».

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Нардеп подчеркнул, что в случае, если основополагающие принципы в вопросах экономически реформ, международной и экономической политики будут совпадать, парламентская коалиция с другими политическими партиями возможна. Но, как заметил нардеп, на этапе обсуждения именно этих вопросов разговоры о коалиции заканчиваются.

Кроме того, на просьбу журналистов прокомментировать перепалку между Давидом Арахамией и Александром Дубинским, а также ряд заявлений самого Дубинского в СМИ, относительно причастности Офиса Президенте Зеленского к сливу в сеть «плёнок Порошенко-Байдена», Корниенко отказался публично их обсуждать по причине, как он выразился, «их несостоятельности», в также сославшись на возможную судебную тяжбу между ним и Дубинским, при этом не уточнив деталей судебного разбирательства.

Напомним, ранее глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия назвал домыслами обвинения со стороны нардепа Александра Дубинского о якобы причастности офиса Зеленского к утечке разговоров Порошенко и Байдена заявив, что «Дубинский ведёт себя, как брошенная невеста. Винит всех во всем, оскорбляет, копошится в нижнем белье, вместо того, чтобы посмотреть в зеркало, осознать свои ошибки и определиться, как жить дальше».

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