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Экс-генпрокурор назвал истинную цель Путина в Украине

Главная » Последние новости » Политические новости » Экс-генпрокурор назвал истинную цель Путина в Украине
 
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Российскому президенту Владимиру Путину на самом деле не нужен только Донбасс или Крым

Главная цель главы Кремля — распад всей Украины. Такое мнение в интервью украинскому изданию выразил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко. Он считает, что власти пока не осознали, что российскому президенту на самом деле не нужен только крымский полуостров или же часть Донбасса. Даже лояльная власть в столице не является его конечной целью, как ошибочно полагают многие. На самом деле, по мнению Юрия Луценко, Путин хочет, чтобы Украина распалась, он желает полной дезинтеграции нашей страны, информирует enovosty.com/news.

Он также рассказал о том, когда Украина сможет одержать победу в войне с агрессором. Он считает, что это произойдет только тогда, когда разоружат все незаконные вооруженные формирования на востоке Украины. На улицах Донбасса должна появиться полиция Украины, на границах — наша армия, а всю территорию покроет наше телевидение, радио о газеты.

Юрий Луценко также передал фразу министра внутренних дел Грузии, который рассказал о том, что их солдаты с техникой НАТО очень быстро убежали, а украинцы со старым оружием прошлого века, «держались за каждый овраг».


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 922

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