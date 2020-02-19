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Рынок земли: Законодательным спамом депутаты выторговывают себе должности в Кабмине, — Александр Качура (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Рынок земли: Законодательным спамом депутаты выторговывают себе должности в Кабмине, - Александр Качура (ВИДЕО)
 
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Народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Качура убеждён, что политические силы, которые внесли многочисленные правки к законопроекту о рынке земли и настаивают на их рассмотрении, намерено парализуют работу Верховной Рады.

Качура уверен, что некоторые политические силы не желая отозвать свои правки и ускорить процесс принятия закона о рынке земли преследуют корыстные цели. Депутат полагает, что таким образом политические силы выторговывают себе должности в министерствах с тем, чтобы получить возможность использовать финансовый ресурс в личных целях, — убеждён нардеп. , информирует enovosty.com/news.

Качура рассказал о коррупционной схеме, которую долгие годы, по его словам, эксплуатировали его политические предшественники.

«Схема всегда была одна и та же. Ты создаёшь политический проект, далее вкладываешь деньги в избирательную компанию. Потом заходишь в Парламент и получаешь квоту на некоторые министерства, под этими министерствами есть определённые предприятия, которые финансируются миллиардами гривен, потом размываешь эти деньги и выводишь в кэш и финансируешь свою партию. Вот такой замкнутый цикл», — рассказал Качура.

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Вместе с тем, Качура не теряет надежду, что ему удастся убедить своих коллег по парламенту отозвать часть правок и в ближайшей перспективе принять закон о рынке земли.

Народного депутата беспокоит тот факт, что деньги налогоплательщиков используются на оплату работы Верховной Рады, которая только формально выполняет свои функции как законодательный орган.

Качура выразил готовность работать сверхурочно, с тем, чтобы ускорить процесс рассмотрения правок. Вместе с тем, нардеп не увидел такого желания у других парламентариев, в частности, у тех, кто не хочет, чтобы закон о земле был принят.

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Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 78

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