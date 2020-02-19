Обвинили Россию: Страны ЕС и США стали на сторону Украины в ООН

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США пообещали не снимать антироссийские санкции до деоккупации Крыма

Украина на заседании Совбеза ООН обвинила Российскую Федерацию в продолжении подлой войны на востоке нашей страны. Заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица рассказал партнерам о нападении врага на украинцев на Луганщине. В результате европейские страны, такие как Эстония, Бельгия, Франция, Польша и Германия выступили с общим заявлением в поддержку Украины после заседания Совета безопасности ООН. Они полностью поддержали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в её международно признанных границах. Также, эти страны в общем заявлении осудили незаконную аннексию крымского полуострова и дестабилизацию части Донбасса. , информирует enovosty.com/news.

Кроме того, во время созванного Россией заседания Совета безопасности ООН исполняющий обязанности заместителя постоянного представителя США в ООН Шерит Норман Шале заявила о том, что ни сегодня, ни в любое время в будущем США не признают попытку аннексии крымского полуострова. Она также отметила, что до периода полной деоккупации санкции с России, которые ранее были наложены Вашингтоном, не будут сняты. Кроме того, американский дипломат призвала Москву выпустить на свободу больше восьмидесяти украинских политзаключенных и перестать запугивать крымских татар и оппонентов оккупации.

Отметим, заседание Совбеза ООН созвала сама Россия. Но обвинить Украину в срыве договоренностей на этот раз не удалось.