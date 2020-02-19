Обострение конфликта на Донбассе может повлиять на мирные переговоры, — Руслан Бортник

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18 февраля утром российские оккупанты атаковали позиции подразделений ОС. Министр обороны Андрей Загороднюк сообщил, украинские силы временно оставили наблюдательный пункт

С вопросом относительно влияния данной ситуации на мирные переговоры и процесс разведения сил “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к директору Украинского института анализа и менеджмента политики Руслану Бортнику, информирует enovosty.com/news.

Руслан Бортник сообщает, что в какой то мере данная ситуация может повлиять на мирные переговоры и разведение сил

«Это подрывает позиции президента Украины и в части совместного патрулирования и в части дальнейшего секторального развода сил. В какой-то мере это может повлиять на мирные переговоры, если это используют оппоненты президента и сам президент решит принимать этот факт во внимание.

В целом, конечно, это негативное событие и трагедия с точки зрения гибели военнослужащего. Это может повлиять на переговорный прцесс. Хотя, скорее всего, это на общий переговорный процесс не повлияет», — отмечает Руслан Бортник

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