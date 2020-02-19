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Не душите ФОПов: Гетманцев объяснил, кто и почему протестует под стенами Офиса президента Зеленского (ВИДЕО)

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Народный депутат от фракции «Слуга народа» Даниил Гетманцев в кулуарах Верховной Рады прокомментировал митинг предпринимателей, который сейчас проходит под стенами Офиса Президента Зеленского, а также рассказал почему малому бизнесу не стоит бояться фискальных изменений.

Народный депутат предположил, что митингующие под стенами ОП — это, прежде всего, представители среднего и крупного бизнеса, которые «прячутся» за единым налогом, не желают работать в легальном поле и платить налоги в соответствии с их реальными доходами. , информирует enovosty.com/news.

«Безусловно недоволен сейчас большой бизнес и средний бизнес, который до сих пор прикрывается единым налогом. Мы с вами видим эти теневые схемы, когда вы покупаете дорогой товар, а вам выдают товарный чек от ФОПа или вообще не видают ничего. Мы понимаем, что новые изменят для них — проблема, но все должны платить налоги», — убеждён нардеп.

Гетманцев также пояснил, что основное недовольство вызвал электронный чек, пояснив, что он не вводится для предпринимателей, которые работают на рынке и предоставляют бытовые услуги населению, другими словами, предпринимателям первой группы.

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Кроме того, чтобы способствовать развитию малого бизнеса, по словам Гетманцева, в Украине был увеличен лимит до 1 млн грн.

Гетманцев убеждён, что новый закон не нарушает права малого бизнеса. Более того, по словам нардепа, тот малый бизнес, который стремится к развитию и хочет стать средним бизнесом, должен быть заинтересован вести свою бухгалтерию и учёт товара полностью легально и прозрачно.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
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