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«Это политическое шоу оппозиции»: Арахамия о правках к закону о рынке земли (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » «Это политическое шоу оппозиции»: Арахамия о правках к закону о рынке земли (ВИДЕО)
 
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Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в кулуарах Верховной Рады прокомментировал перспективы голосования по законопроекту о рынке земли с учетом многочисленных правок и затяжного процесса их рассмотрения.

Арахамия убежден, что нынешняя процедура рассмотрения правок к закону о рынке земле — не более чем политическое шоу оппозиции, которое абсолютно не повлияет на конечную редакцию законопроекта. , информирует enovosty.com/news.

Глава фракции убеждён, что у его партии хватит голосов за законопроект в конечной редакции, формально пройдя процедуру рассмотрения правок.

Арахамия призвал коллег по парламенту отозвать свои правки к данному закону и не блокировать работу ВР на долгие месяцы. По словам нардепа, монобольшинствао не примет правки, которые изначально были отклонены профильным комитетом и проголосует за закон в нынешней его редакции без дополнительных изменений.

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На вопрос журналистов ведутся ли разъяснительные беседы в Офисе Президента Зеленского с теми из «слуг народа», кто отказывается голосовать за данный закон, как, например, группа Коломойского, Арахамия ответил утвердительно.

«Никто голоса не покупает и не будет покупать ни за один закон. Что касается работы с депутатами, то у нас есть 12-13 депутатов, которые сейчас высказываются против голосования за закон. Мы с ними общаемся и пытаемся переубедить. И я и в Офисе Президента, мы вместе. Мы же одна команда — это наш общий законопроект, в этом нет ничего противозаконного», — убеждён Давид Арахамия.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
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