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Украинские военные сбили дрон, который российские наемники начинили взрывчаткой

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На Донбассе украинским бойцам удалось сбить дрон, принадлежащий российским оккупантам. Внутри аппарата находилось взрывное осколочное устройство.

Об этом передают представители 93 отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» на своей Facebook-странице, информирует enovosty.com/news.

Военные заявили, что сбили дрон оккупантов. С его помощью российские наемники намеревались повреждать военные позиции украинцев.

В Сети на Facebook-странице сотрудники «Холодного Яра» выложили видеозапись с запечатленной конструкцией дрона.

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В «Холодном Яру» сообщили, что взрывчатым веществом был укомплектован простой дрон китайского производства марки «Фантом-4» (компания производитель — DJI). Украинские бойцы заметили, что конструкция выглядит очень похабно. Беспилотный аппарат оккупанты укомплектовали переработанным выстрелом ВОГ-17М с хвостовиком (сделанный с помощью некачественного 3D-принтера).

Украинцы также добавили, что боевики намеревались сбросить осколочные боеприпасы с невысокого расстояния на позиции пехоты. По мнению пресс-службы, подобная тактика была заимствована у террористов ХАМАС или ИГ.


Автор: Катерина Лукьянчук
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