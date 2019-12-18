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Зеленский и его команда понятия не имеют, что они делают, — Юлия Тимошенко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Зеленский и его команда понятия не имеют, что они делают, - Юлия Тимошенко (ВИДЕО)
 
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Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко убеждена, что Президентом Зеленским управляют внешние финансовые корпорации, а члены его команды работают на гранты, с тем чтобы сделать из Украины сырьевой придаток.

«Запад ставит им условия, а они считают это партнерством. Вот в чем наибольшая опасность. Внешние партнеры видят Украину в качестве серьезного сырьевого ресурса для заработка лёгких денег. Купить по 830 долларов, потом увеличить объёмы, и потом продать своим же международным корпорациям, которые потом будут эксплуатировать землю, которую они и сейчас эксплуатируют. Налоги они у себя будут платить, а агарное сырье будут от нас вывозить. Ведь перерабатывать они будут не у нас, а в своих странах. А мы, имея такую землю, превратимся в дополнение к их экономике», — заявила народный депутат. , информирует enovosty.com/news.

Юлия Тимошенко также напомнила, что ООН приняла специальную декларацию и объявила ближайшее десятилетие — «десятилетием развития семейных ферм».

По словам Тимошенко, ООН определило эту стратегию основной в мировом аграрном секторе на десятилетие, посколько малый и средний фермерский бизнес не развивает крупное производство, бережно относится к земельным ресурсам и стремиться не только выращивать органичную продукцию, но и заниматься ее переработкой, предлагая конечному покупателю уже готовый продукт.

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«Мы же вместо того, чтобы сейчас начать развивать наш фермерский сектор: довести с 28 тысяч фермерских хозяйств до полутора миллионов, как в Польше, а уже после того отдать им землю. Мы их бросаем на аукционы, благодаря этому закону о земле», — подчеркнула Тимошенко.

Лидер «Батькивщины» убеждена, что украинские фермеры проиграют в аукционной битве спекулянтам, а многие не смогут в принципе принять участие в электронных торгах, потому что не будут иметь элементарной технической возможности.

Тимошенко назвала нынешнюю ситуацию с рынком земли критической и требующей принятия безотлагательных мер.

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Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
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