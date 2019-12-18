Законопроект о децентрализации Зеленского выглядит чудовищно. Его писали дилетанты, — Макс Бужанский (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Законопроект о децентрализации Зеленского выглядит чудовищно. Его писали дилетанты, - Макс Бужанский (ВИДЕО) Законопроект о децентрализации Зеленского выглядит чудовищно. Его писали дилетанты, - Макс Бужанский (ВИДЕО)

Закрыть Отправить

Народный депутат от партии «Слуга народа» Макс Бужанский рассказал в кулуарах ВР, почему нельзя серьезно обсуждать законопроект Зеленского о децентрализации и повлияет ли конфликт с генеральным прокурором Рябошапкой на его голосование по закону о снятии депутатской неприкосновенности.

Народный депутат убеждён, что закон о децентрализации писали люди с низким уровнем квалификации, у которых нет понимания, как он будет работать в украинских реалиях, информирует enovosty.com/news.

«Я не понимаю, какая конечная цель этого закона и таких масштабных преобразований, которые им предусмотрены. От этого закона я ничего не хочу получить, поскольку извращено само понятие децентрализации, написана полная ерунда относительно границ областей и районов, где нет даже упоминания названий этих областей и районов. Что это такое?», — заявил народный депутат.

Макс Бужанский не ответил на вопрос будет ли он голосовать за данный законопроект, поскольку хочет услышать аргументы авторов закона.

Читайте: "Можно хоть сто раз": Зеленский рассказал, пожал ли руку Путину на саммите в Париже

Нардеп также не ответил на вопрос будет ли голосовать за изменения к закону о снятии депутатской неприкосновенности, поскольку имеет личные притенить в нынешнему генпрокурору, на которого, согласно новых правок, возлагается обязанность в возбуждении уголовных дел против народных избранников.

«Я бы не сказал, что генпрокурору передаётся много полномочий. У депутатов нет неприкосновенности, неприкосновенность есть только у Президента. Есть особый порядок привлечения депутатов к ответсвенности. В данный момент этот процесс регулирует Верховная Рада, которая даёт или не даёт согласие на привлечение депутата к ответственности. Этим законом мы забираем у депутатов это право и передаём его генеральному прокурору», отметил Бужанский.

На вопрос журналистов: «будет ли сам народный депутат голосовать за эти изменения», Максим Бужанский не дал однозначного ответа.

Читайте: В Украине ожидается 15-градусное тепло, - синоптик

«У меня личный конфликт с Генеральным прокурором Рябошапкой. Считаю его не соответствующим занимаемой должности. Я пока определяюсь», — подытожил нардеп.