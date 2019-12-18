Юрий Бойко ратует за снятие неприкосновенности не только с депутатов, но и с Президента, и судей

Главная » Последние новости » Политические новости » Юрий Бойко ратует за снятие неприкосновенности не только с депутатов, но и с Президента, и судей Юрий Бойко ратует за снятие неприкосновенности не только с депутатов, но и с Президента, и судей

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Перед законом должны быть равны все. Неприкосновенности необходимо лишить не только народных депутатов, но и президента Украины и всех судей, заявил журналистам сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко, комментируя принятый сегодня Верховной Радой закон об отмене депутатской неприкосновенности.

«Хочу напомнить, что в прошлом созыве Верховной Рады мы голосовали за снятие депутатской неприкосновенности не только с народных депутатов, но и с Президента и судей. Потом из закона исчез Президент и судьи. Остались только народные депутаты. А народ сегодня требует, чтобы перед законом были все равны: и депутаты, и Президент, и судьи», заявил Бойко. , информирует enovosty.com/news.

В целом, Бойко негативно оценил положения закон, которым исключаются нормы о депутатской неприкосновенности, поясняя свое мнение тем, что отдельные правки к этому закону, по сути, нивелируют идею данного законопроекта.

«Сегодня предприняли попытки как-то причесать этот законопроект. Например, предоставляя эксклюзивное право генеральному прокурору регистрировать дела по депутатам, конфисковывать имущество только в присутствии депутат на суде и т.д. Но это игры. Народ сегодня требует лишить всех неприкосновенности», — подчеркнул Бойко.

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Напомним, Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с Законом Украины «О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины» (2237) вносит изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины, которыми предполагается исключить нормы о депутатской неприкосновенности.

Закон предусматривает, что ходатайство о разрешении на задержание, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей или домашнего ареста, обыск, нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции, а также о применении других мер, в том числе негласных следственных (розыскных) действий, которые в соответствии с законом ограничивают права и свободы народного депутата Украины, рассмотрение которых отнесено к полномочиям следственного судьи, должны быть поддержаны генеральным прокурором (исполняющим обязанности генпрокурора).

Рассмотрение таких ходатайств осуществляется следственным судьей апелляционного суда, в пределах территориальной юрисдикции которого находится орган досудебного расследования, а по уголовным процессам о преступлениях, отнесенных к подсудности Высшего антикоррупционного суда, — следственным судьей Высшего антикоррупционного суда. При этом предусматривается возможность обжалования соответствующих решений.

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Также вносятся изменения в закон «О статусе народного депутата Украины», которыми предусмотрены особенности юридической ответственности народного депутата. Ими предусмотрено, что народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету (соответствующая норма предусмотрена Конституцией Украины).