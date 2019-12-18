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Верховную Раду лишили права вершить судьбы нардепов, — Денис Монастырский (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Верховную Раду лишили права вершить судьбы нардепов, - Денис Монастырский (ВИДЕО)
 
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Народный депутат от партии «Слуга народа» Денис Монастырский убеждён, что передача единоличных полномочий Генпрокурору в регистрации уголовных производств в отношении народных депутатов, позволит быстрее и эффективне расследовать правонарушения народных избранников.

Монастырский отметил, что во время обсуждения закона, предусматривающего снятие депутатской неприкосновенности, со стороны оппонентов предпринимались неоднократные попытки оставить в законе возможность за Верховной Радой принимать решения относительно народных депутатов, но большинство партий поддержали последнюю редакцию законопроекта. , информирует enovosty.com/news.

Также парламентарий рассказал о своей правке, согласно которой предусматривалась возможность регистрировать уголовные производства не только генпрокурором, но и следователями ДБР, и детективами НАБУ. Но, к сожалению Монастырского, данная инициатива не была поддержана большинством народных избранников.

Вместе с тем Монастырский убеждён, что в законе существуют «предохранители» для генерального прокуратура, которые позволят контролировать его деятельность и в случае нарушений, принять действенные меры.

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«Генеральный прокурор назначается при участии Верховной Рады. Ему можно выразить недоверие. И для того, чтобы он не перекладывал ответственность на своих заместителей и на других участников криминального судопроизводства, Верховная Рада приняла решение сосредоточить все полномочия по данному вопросу на одном человеке, который будет приходить в сессионный зал и отчитываться за те действия, или бездействие с его стороны», — подытожил Денис Монастырский.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 140

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