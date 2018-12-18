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В Украине хотят запретить диких животных в цирках

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В Украине хотят принять закон, который бы запрещал использовать диких животных в цирках.

Об этом на своей станице в социальной сети в Facebook написал Остап Семерак, который занимает должность министра экологии и природных ресурсов Украины, информирует enovosty.com/news.

Он уточнил, что министерство же разработало соответствующий законопроект, который подан на рассмотрение КМУ. Министр подчеркнул, что он против, чтобы дикие животные выступали в цирках. За это будут введены административные ответственности.

Семерак добавил, что проект разработан Минприроды и его поддержали в Министерстве культуры.

Министр экологии очень надеется, что скоро законопроект рассмотрит Верховная рада Украины, а также большинство депутатов его поддержат. Он отдельно поблагодарил за содействие зоозащитников и зоозахщитные организации.

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Ранее сообщали, что в министерстве здравоохранения решили ввести запрет на тестирование косметической продукции на животных. Новый регламент должен поспособствовать появлению альтернативных технологий испытания косметики. Специалисты заявили, что подобное правило уже на протяжении многих лет успешно работает в Европе. Однако добавили: в ЕС первые 4 года действовал переходной этап, когда требования внедрялись частично.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 272

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