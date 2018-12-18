В России «неугодных» верующих обвиняют в экстремизме и сажают в тюрьму

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В России после официального запрета религиозной организации «Свидетели Иеговы» на последователей посыпались обвинения в экстремизме и начались аресты.

Почти ста свидетелям Иеговы в России предъявлены обвинения в экстремизме, а 25 человек находятся в тюрьме в ожидании суда, — сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Как передает Крым.Реалии недавно в аннексированном Крыму российские силовики устроили облаву на верующих. В Джанкое был задержан руководитель региональной группы “Свидетелей Иеговы” Сергей Филатов.

Правозащитники отмечают, что невозможно обвинять людей в экстремизме и сажать в тюрьму только за то, что они читают Библию.

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Канцлер Германии Ангела Меркель обращалась к президенту России Владимиру Путину с просьбой снять запрет на деятельность организации и освободить последователей.

Напомним, в России официально запретили христианское вероисповедание “Свидетели Иеговы” и объявили религиозную группу экстремистской организацией. До запрета деятельности организации “Свидетели Иеговы” насчитывали около 170 000 последователей.

Запрет на свидетелей Иеговы появился на фоне растущего влияния Русской Православной Церкви. Православие стало де-факто официальной религией.