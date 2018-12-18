СБУ: Контрразведчики обезвредили диверсанта «ЛНР», пытавшегося подорвать мост (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » СБУ: Контрразведчики обезвредили диверсанта "ЛНР", пытавшегося подорвать мост (ВИДЕО) СБУ: Контрразведчики обезвредили диверсанта "ЛНР", пытавшегося подорвать мост (ВИДЕО)

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Контрразведчики СБУ обезвредили диверсанта «ЛНР», который пытался совершить преступление, подготовленное так называемым «МГБ ЛНР», что находится под кураторством спецслужб РФ.

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины пресекли диверсионный акт на объекте транспортной железнодорожной инфраструктуры Харьковщины. Об этом на брифинге сообщил представитель Департамента контрразведки СБУ Владимир Настюк, информирует enovosty.com/news.

Оперативники спецслужбы установили, что преступление готовилось так называемым «МГБ ЛНР», которое находится под кураторством спецслужб РФ.

17 декабря 2018 правоохранители задержали злоумышленника, который по заданию псевдоспецслужбы заложил взрывное устройство под железнодорожным полотном в одном из районов Харьковской области и предпринял попытку его активации.

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Заложив взрывчатку, злоумышленник выехал в направлении временно оккупированных территорий и на расстоянии тридцати километров от «закладки» активировал взрывчатку через мобильный телефонный сигнал. В ходе спецоперации контрразведка СБУ заранее заменила взрывное устройство на «муляж» и предупредила диверсию.