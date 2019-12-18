Разблокируем трибуну силовым методом. У нас есть олимпийские чемпионы по борьбе, — Давид Арахамия (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Разблокируем трибуну силовым методом. У нас есть олимпийские чемпионы по борьбе, - Давид Арахамия (ВИДЕО) Разблокируем трибуну силовым методом. У нас есть олимпийские чемпионы по борьбе, - Давид Арахамия (ВИДЕО)

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Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия пообещал разблокировать трибуну ВР силовым методом, поскольку убеждён, что все законы запланированные на этой неделе необходимо принять.

«У нас большая фракция, у них маленькая. У нас есть олимпийские чемпионы по борьбе, а у них нет. Я шучу конечно, так как против силовых методов. У нас пока не было прецедентов в парламенте и я бы не хотел, чтобы эта практика начиналась. Но они блокируют трибуну. Мы не можем проводить заседания, хотя у нас есть достаточно голосов, чтобы принимать законы и работать дальше», — посетовал Арахамия, информирует enovosty.com/news.

Также народный депутат выразил мнение, что партии «Слуга народа» возможно стоит обратится к свои избирателям, чтобы они в противовес митингующим под стенами ВР поспособствовали разблокированию трибуны и возобновлению работы парламента.

На вопрос журналиста о возможном вынесении в парламент в четверг закона о рынке земли, Арахамия выразил надежду на возможной позитивный исход по данному вопросу, отметив, что говорить конкретно об этом можно будет только после начала рассмотрения его в профильном комитете.

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Вместе с тем Арахамия предупредил оппонентов, что в случае затягивания рассмотрения законопроекта с помощью внесения новых правок, Рада может проголосовать за дополнительные две недели работы парламента в нынешнем году.

Нардеп также поделился планами на ближайшие пленарные дни ВР, выразив желание рассмотреть и проголосовать за все законы, которые вынесены в парламент, а также рассказал о том, почему, по его мнению, оппоненты блокируют трибуну.

«Кто-то не хочет, чтобы в этом году была отменена депутатская неприкосновенность. Также у нас на этой неделе ряд законопроектов о легализации янтаря. И эти доходы уже заложены в доходную часть госбюджета. Есть законопроект, что все одинокие пенсионеры в возрасте от 80 лет, получают специальные выплаты.А также закон позволяющий получить 80 тысячам одиноких сирот дополнительную финансовую помощь», — подытожил нардеп.