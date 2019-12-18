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Раде не сняла депутатскую неприкосновенность, она ее забетонировала, — Александра Устинова (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Раде не сняла депутатскую неприкосновенность, она ее забетонировала, - Александра Устинова (ВИДЕО)
 
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Народный депутат от партии «Голос» Александра Устинова, сразу после голосования за закон о снятии депутатской неприкосновенности дала комментарий в кулуарах Верховной Рады, по сути раскритиковав данный закон и правки к нему.

Нардеп убеждена, что в законе существует много лазеек и правовых коллизий, которые позволят депутатам избежать криминальной ответсвенности. , информирует enovosty.com/news.

Устинову возмутило, то, что практически все партии проголосовали за данный закон, поскольку не хотят реального снятия депутатской неприкосновенности.
Она привела некоторые положения закона, которые по ее мнению, позволят избежать криминальной ответственности народным избранникам.

«У нас раньше можно было арестовать имущество народного депутата, теперь — это невозможно будет сделать. В законе прописано, что вначале необходимо пригласить депутата в суд и, если он туда не явится ( например, схватило сердце, уехал за границу), никто не сможет наложить арест на его имущество», заявила депутат.

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Также Устинову возмутило голосование всех партий (кроме Голоса) за правку партии ОПЗЖ, которая, по ее словам, фактически бетонирует снятие депутатской неприкосновенности.

«Согласно нормам закона, депутат не несёт юридической ответственности, если он находится при исполнении своих депутатских обязанностей. Фактически, находясь при исполнении депутатских обязанностей, депутат не отвечает перед законом за свои действия», — заявила депутат.

Устинова убеждена, что данные правки по сути способствуют возникновению правовой коллизии, поскольку правоохранительные органы не имеют права открывать дела против народных депутатов, теперь этим единолично будет заниматься генпрокурор.

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Кроме того, Устинова обратила внимание на то, что если правоохранительные органы, расследуя криминальное дело, в процессе обнаружат причастность народного депутата к криминалу и обратятся к Генеральному прокурору за разрешением на привлечение к ответственности депутата, все те материалы, которые были собраны до этого обращения не могут быть использованы в суде.

«Это, фактически, заблокирует работу правоохранительных органов по делам связанным с народными депутатами. У нас больше не будет ни видео, ни фото доказательств того, как депутаты берут взятки, или как договариваются про какие-то противоправные действия», возмутилась народный депутат.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 194

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