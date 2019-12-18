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Протесты сломали турборежим «слуг народа» по распродаже украинской земли, — Юлия Тимошенко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Протесты сломали турборежим "слуг народа" по распродаже украинской земли, - Юлия Тимошенко (ВИДЕО)
 
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Закон о распродаже земли, против которого выступили украинцы, не будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады до Нового года. Это — победа всех людей, которые отстаивали свое право быть хозяевами в собственной стране. Об этом заявила Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время брифинга в Верховной Раде.

«Это первая весомая победа. Люди, которые вышли к парламенту, заставили «слуг народа» соблюдать закон и вернуться к регламенту», — отметила лидер Батькивщины, информирует enovosty.com/news.

Юлия Тимошенко сообщила, что сегодня, на заседании аграрного комитета с участием руководства парламента, который был созван по требованию «Батькивщины», принято решение, что рассмотрение законопроекта № 2178-10 будет происходить в строгом соответствии с регламентом. А это значит, что в сессионный зал он будет внесен только после того, как аграрный комитет рассмотрит все 4500 поправок, которые подали депутаты.

«Сегодня спикер заявил, что рассмотрение данного закона будет происходить в чётком соответствии с регламентом, а это значит, что 4500 тысяч правок будут одна за одной рассматриваться в комитете. После того как комитет рассмотрит все правки, у депутатов должен быть ещё 10-дневный срок на ознакомление с материалами. Только после этого монобольшинство будет пытаться протолкнуть это в зал. Исходя из количества правок, до Нового года законопроект не попадёт в сессионный зал», — заявила нардеп.

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Тимошенко также сообщила об инициативе ее партии по созданию временной следственную комиссию, которая займётся расследованием избиения правоохранительными органами митингующих под ВР.

Народного депутата особенно возмутил тот факт, что избивали пожилых людей, женщин и детей, которые пришли выразить своё несогласие с действиями власти.

Кроме того, Юлия Тимошенко отметила, что данная ВСК также займётся расследованием конфликта интересов Главы профильного комитета г-на Сольского, компания которого, по ее словам, владеет более 50 тысячами гектаров земли.

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Кроме того, нардеп обратила внимание журналистов на тот факт, что заседания аграрного комитета ВР по прежнему будут проходит в закрытом режиме, без допуска экспертов аграрного рынка, а также профильных организаций и СМИ.

«Сегодня все фракции, кроме «слуг народа», настаивали на голосовании с тем, чтобы заседания комитета сделать открытыми. Впервые в парламенте за 28 лет его существования, члены аграрного комитета проголосовали за закрытый режим проведения заседаний, что противоречит сути демократии как таковой. И этот факт также будет предметом расследования временной следственной комиссии в стенах Верховной Рады», подчеркнула Тимошенко.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 159

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