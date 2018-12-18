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«Победа не только для Украины»: Генассамблея ООН приняла жесткую резолюцию по Крыму. Что это значит?

Главная » Последние новости » Политические новости » "Победа не только для Украины": Генассамблея ООН приняла жесткую резолюцию по Крыму. Что это значит?
 
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Генассамблея ООН всё же приняла инициированную украинской стороной резолюцию «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украины, районов Черного и Азовского морей».

Украинское представительство при ООН призвало РФ вывести войска с территории крымского полуострова, а также осудило растущее военное присутствие РФ в Черном и Азовском морях.В документе говорится о том, что российские войска на территории крымского полуострова противоречат суверенитету и целостности Украинского государства, а также являются угрозой для национальной безопасности прочих европейских стран, информирует enovosty.com/news.

«Победа не только для Украины»: Генассамблея ООН приняла жесткую резолюцию по Крыму. Что это значит?

Эту резолюцию поддержали 66 государства, а «нет» сказали 19. В частности, не поддержать крымскую резолюцию решили в Армении, Беларуси, Боливии, Бурунди, Камбоджи, Кубе, Корейской Народно-демократической республике, Иране, Лаосе, Мьянме, Никарагуа, Российской Федерации, Сербии, Южном Судане, Судане, Сирии, Узбекистане, Венесуэле и в Зимбабве.
«Победа не только для Украины»: Генассамблея ООН приняла жесткую резолюцию по Крыму. Что это значит?

Заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица рассказал о том, что группа российских друзей в Генеральной ассамблее становится всё меньше. Он также считает, что этот день является победой не только для украинской стороны, но и для всей Генассамблеи. Дипломат считает, что решение, принятое 17 декабря, является свидетельством того, что она — всё ещё здоровый организм.

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Напомним, ранее «Экономические новости» сообщали о том, что хоть резолюция и носит рекомендательный характер, всё же она очень важна, так как еще раз напоминает миру об Украине.


Автор: Оксана Ельченко
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