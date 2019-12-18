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Нам надо бороться с игроманией, а не устанавливать автоматы на каждом углу, — Наталья Королевская (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Нам надо бороться с игроманией, а не устанавливать автоматы на каждом углу, - Наталья Королевская (ВИДЕО)
 
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Народный депутат от партии «ОПЗЖ» Наталья Королевская высказалась категорически против законопроекта о легализации игрового бизнеса, поскольку убеждена, что привлечение мировых трейдеров игрового бизнеса только усугубит ситуацию с игровыми залами по всей стране.

Народный депутат убеждена, что лудомания — это болезнь, которую можно сравнить с наркотической зависимостью и алкоголизмом. И вместо того, чтобы бороться с игровой зависимостью украинцев, власть, продвигая этот закон в парламенте, фактически даёт зелёный свет распространению этого пагубного пристрастия по всей стране, информирует enovosty.com/news.

«Наша команда категорически против этого. И сегодня, на профильном комитете, мы попытаемся достучаться до «слуг народа», что лудомания — это страшная болезнь и опасное явление, с которым надо бороться в стране, а не с распростертыми объятиями встречать мировых трейдеров с их игровыми автоматами. Нам не нужны игровые автоматы на каждом углу Украины», — подчеркнула Королевская.

Напомним, что против законопроекта о легализации игорного бизнеса в том виде, в котором его пытаются внести в сессионный зал, высказался также народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский.

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«Вот некоторые нормы, исходя из которых профильный комитет не поддержал данный законопроект. Во-первых, это создание игральных залов в торговых центрах. Мы ведь говорим о том, чтобы изолировать игральные салоны от детей, семей и переместить их в отели! О каких казино в ТРЦ идёт речь? Также вызывает недоумение норма об игральных залах на улицах площадью от 1000м2 в Киеве, и 500м2 — в регионах.

Другими словами залы на улицах остаются», — отметил Дубинский.
Также он обратил внимание на особую норму закона, которая разрешает Кабмину создавать особую игральную зону в пределах страны с правилами работы, которую определит Кабмин.

«Сейчас пытаются создать условия, при которых есть закон для всех, и есть решение Кабмина, которое разрешает создание казино, например, в вашем доме или где угодно. При том, с нулевой лицензией и без ограничений в любом месте. Мы это решение не поддерживаем», — заявил нардеп.

Также Дубинский напомнил, что законопроект о легализации игрального бизнеса таинственным образом исчез из профильного комитета по финансовой, налоговой и таможенной политики, где над ним работали три месяца именно для того, чтобы в последствии внести дополнительные положения и протянуть лоббистские нормы в сессионный зал.

По словам Дубинского, в первичной версии закона всех этих положений и норм не было.

«Ни один дурак не будет открывать казино в гостиницах и возиться с залами автоматов, если есть возможность открыть казино или зал игральных автоматов в ТРЦ. В нынешней версии — это чисто лоббистский закон», — подчеркнул Дубинский.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 51

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