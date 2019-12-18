Королевская обвинила аграрный комитет Сольского в мухлеже и подтасовках (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «ОПЗЖ» Наталья Королевская обвинила главу аграрного комитета по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады Украины Николая Сольского в «таинственном» исчезновении более половины правок, которые она, как автор, внесла в законопроект об открытии рынка земли.

По ее словам, за ночь «слуги народа» сократили 4 тысячи правок до 2,5 тысяч. Королевская отметила, что это манипуляция фракции монобольшинства, поскольку ни один депутат теперь не знает номера правок, а закон предлагается рассмотреть в целом. , информирует enovosty.com/news.

Королевская убеждена, что рассмотрение правок в аграрном комитете происходит с грубым нарушением регламента ВР, а также нарушением конституционного права народного депутата влиять на законотворческой процесс.

Народный депутат рассказала, что с поправками к законопроекту о рынке земли происходят фальсификации и манипуляции. Она отметила, что аграрный комитет сейчас специально затягивает время и создает видимость, будто они работают и обсуждают законопроект с депутатами.

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«Никто ничего не обсуждает, никакие поправки не рассматриваются. Они тихо на четверг вынесли в повестку дня данный законопроект и хотят его протащить до конца года в парламенте», – отметила Королевская.

Еще один важный фактор, на который обратила внимание Королевская — это проведение закрытых заседаний аграрного комитета, куда не допускают СМИ и представителей агарного сектора, решая стратегически важные вопросы, фактически, кулуарно.

«Мы потребовали у спикера, а также у председателя аграрного комитета, чтобы все правки были восстановлены и их рассмотрение проводилось согласно процедуры и столько по времени, сколько на это потребуется», — подчеркнула нардеп.

Парламентарий отметил, что по сути комитет ещё не приступил к рассмотрению более 4 тыс правок, поскольку каждый народный депутат внёс свои правки и своё виденье данного законопроекта.

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По словам Королевской, главная опасность и угроза от таких действий в том, что монобольшинство не хочет продления моратория на продажу сельскохозяйственной земли.

«Мораторий действует до 1 января 2020 года. И они хотят с 1 января 2020 года ввести рынок земли в полный хаос, в полный дерибан в прямом смысле этого слова. И тогда они будут настаивать на том, чтобы хоть что-то принять, чтобы хоть какой-то законопроект принять», – подчеркнула политик.

Королевская настаивает на необходимости проведения всеукраинского референдума, с тем чтобы украинский народ самостоятельно решил судьбу земельной реформы в Украине.